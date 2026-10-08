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Крадец се представи за служител на пощите, открадна пенсия за възрастен мъж

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Полиция

Мъж, представил се за пощенски служител, открадна пенсията от близо 900 евро на 85-годишен мъж в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Оттам уточняват, че през вчерашния ден пред заведение в областния град измамникът спрял пенсионера, като обяснил, че е служител на пощенския клон и му поискал да покаже парите с аргумента, че служителката в клона му била дала с 80 евро по-малко.

След като възрастният мъж извадил сумата, те му били издърпани със сила от ръката от мнимия пощенски служител, който избягал.

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че преди дни полицейски служители запознаха възрастни хора в Нови пазар с най-често използваните от телефонните измамници схеми.

Полиция
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