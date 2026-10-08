Прокуратурата възложи проверка за мантинелите на 36-ти км на „Хемус“

Софийска градска прокуратура (СГП) възложи на ГД „Национална полиция"-МВР проверка по сигнал на Института за пътна безопасност, свързан с монтажа на мантинели на 36-ти км на АМ „Хемус".

По случая в медийни публикации бяха огласени твърдения за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.

В рамките на проверката следва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъщественият контрол и извършените плащания. Ще бъде изискана относимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества.

Срокът за приключване на проверката е един месец, след което материалите ще бъдат докладвани на СГП за преценка на последващите действия.

"Държавната фирма "Автомагистрали" е купила мантинели от Турция. Те излезли по-евтино, отколкото ако бе сключен големият договор от поръчката за над 600 млн. евро, която кабинетът на Румен Радев прекрати почти веднага след встъпването си във властта", това заяви по време на блицконтрол в парламентарната регионална комисия вчера регионалният министър Иван Шишков.

"Мантинелите струват със 17% по-евтино, отколкото ако бяхме довършили голямата обществена поръчка", каза министър Шишков и обясни, че договорът е инхаус възлагане от пътната агенция към "Автомагистрали".

До кризата се стигна, след като предходните 4-годишни договори за монтиране на предпазни съоръжения по пътищата изтекоха и кабинетът "Желязков" обяви в края на миналата година поръчка за същата дейност за още 4 години. Тя обаче се забави - първоначално заради жалби от участниците в нея, а впоследствие заради прекалено високи цени процедурата бе прекратена. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев заяви от парламентарната трибуна, че фирма, която години наред е доставяла и монтирала мантинели, е плащала чрез друга фирма самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Който пък поиска оставката му - неговата и на премиера Румен Радев, ако не докажат тези твърдения.