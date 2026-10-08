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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23696393 www.24chasa.bg

Непълнолетен преби 44-годишен мъж в Якоруда

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Непълнолетен младеж е пребил 44-годишен мъж в Якоруда. Инцидентът е станал в сряда. Около 08:30 часа на тел. 112 е получено съобщение, че в района на ул. „Хаджи Алиш" в гр. Якоруда има паднал на земята човек, който видимо не е в добро здравословно състояние.

Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че мъжът е на 44-години от гр. Якоруда. Той е транспортиран в МБАЛ-Разлог за извършване на медицински преглед, където е установено, че е с фрактура на пет ребра.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан непълнолетен младеж от същия град. Образувано е досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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