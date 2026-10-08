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25 сигнала за бомби са получили в Хасково в сряда

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Общо 25 сигнала за бомбени заплахи в различни институции са получени и отработени в област Хасково в сряда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Предупрежденията са били отправени по електронните пощи.

Заплашени с взривни устройства са били Районен съд - Хасково, Многопрофилната болница за активно лечение „Света Екатерина" - Димитровград, както и 15 детски градини и осем училища в Хасково, Харманли, Свиленград и Димитровград. Предприети са действия по незабавни проверки на сигналите по протокол, като взривни устройства не са намерени, уточниха от полицията, предава БТА.

Вълна от бомбени заплахи в региона имаше и във вторник, когато бяха извършени проверки по 16 сигнала, насочени към Съдебната палата в Хасково, училища и детски градини в Хасково и Димитровград.

Полиция. СНИМКА: Архив
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