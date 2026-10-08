Велислава Петрова: Ще извикам Митрофанова, ако се окаже, че атаката над корабите е руска

Няма потвърждение от нас, че атаката е руска, както се твърдеше, заяви тя

Ще проведе среща с външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, поставя въпроса за лечението на Ива Михайлова

Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова.

"Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи", коментира Петрова преди старта на Международната министерска конференция за транспортния коридор № 8.

В 3 часа през нощта на 6 октомври при комбинирана подводна и въздушна атака с дронове в икономическата зона на България в Черно море, потъна кораб, чийто екипаж е в неизвестност, а втори бе обхванат от пожар. По това време на денонощието там се е намирал български кораб, който е видял взрива на първия кораб и се е отправил към мястото на инцидента. Открити са само една обърната лодка, три обърнати плота и жилетки, но засега няма хора. Бе проведена издирвателна акция, в която се включиха военен самолет Су-25, вертолети "Кугър" и кораби, но вчера операцията бе прекратена, след като не бяха открити членовете на екипажа на потъналия кораб.

След вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, който заседава при президента Илияна Йотова в продължение на 5 часа, премиерът Румен Радев заяви, че ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, логично погледнато е дроновете да са дошли от Русия. Но бе категоричен: засега това е само хипотеза, "а когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези".

За да бъде установен произходът на дроновете, ще бъде направена организация заедно с Турция и Румъния, ще бъде искана и подкрепа от САЩ, за изследване на района на ударите. Ще бъде изследван и корабът "Ейбъл", който все още е на вода, за отломки, за да може категорично да бъде казано дали дроновете са руски или украински.

"Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят", каза още тя.

На въпрос дали МВнР има контакт с Украйна след атаката, Велислава Петрова обясни, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и министерство на отбраната.

"Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт със своите от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация – както с Румъния, така и с Украйна", заяви тя.

Външният министър ще коментира случая на Ива Михайлова заедно със северномакедонския си колега Тимчо Муцунски. Двамата ще се срещнат по време на днешната конференция, чийто домакин е Петрова.

Вече девет месеца българката Ива Михайлова, зад която застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт, чака за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в Северна Македония. Поредното съдебно заседание бе този понеделник. В страната лекарите нямат капацитета да ѝ помогнат, но политическата "диагноза", която съпътства това дело, явно заглушава медицинската.

Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност.

Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално« е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата "Майка Тереза" предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

"От тяхна страна беше поискана тази среща, аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които (Муцунски) иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна. Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна", заяви Велислава Петрова преди началото на международния форум на високо равнище.

Преди дни шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премера на Северна Македония Християн Мицкоски по време на срещата за Коридор 8 Тимчо Муцунски да потърси среща с Петрова, за да направи опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС.

В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор. Той свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния и е част от Трансевропейската транспортна мрежа. Присъства и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на САЩ, Великобритания и Украйна.

"Коридор 8 е стратегически проект за нас. От много години е приоритетен, но не винаги по него се работи с достатъчно ниво на активност, което е необходимо. Срещата е възможност да поддържаме политическия импулс, да видим докъде са стигнали съответните проекти и отсечки от него и да спрем да мислим за него само като малки проекти, а като един голям коридор, който трябва да бъде завършен", коментира външният министър.

"Другата година ни предстои да сме домакин на форум на свързаност. Там фокусът е върху средния коридор. Когато този коридор стигне до България, трябва да започне да ни свързва с останалите страни от Европа и Западни Балкани. Коридор 8 е именно тази връзка, която може да имаме със страните от Западни Балкани. Той има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност. Работи се в посока на това да се спазят сроковете, мисля, че до 2032 г.", каза още тя.

На въпрос дали очаква някакви провокации от Муцунски заради връщането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, Петрова заяви, че "искрено се надява да няма провокации".

"Аз лично не търся такава и се надявам да намерим възможност за отворен диалог, към който ние винаги сме били готови", допълни тя.