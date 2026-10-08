Министър Милошев: Паметникът на Шипка няма да бъде изтърбушен, извозва се трошляк, а не камъни

Всички детайли по обществената поръчка са публични и отворени

На всеки 10 дни директорът на музея "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов ще дава писмен отчет за извършените дейности

Паметникът на Шипка е най-сложният за реставриране в цяла България. Така министърът на културата Евтим Милошев започна пресконференция, по време на която с екип експерти обясни какъв ще бъде мащабният ремонт и реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка.

„Този трошляк или строителен отпадък, с който е извършен насипът, се извозва на специално депо, за да се пази. Който има желание може да отиде да го изследва и да се види, че това е отпадъчен материал, а не са камъните от паметника", каза министърът на културата. По думите му това не са квадри от облицовъчния материал, нито скална маса от паметника. Министърът на културата Евтим Милошев

"Няма никаква логика паметникът да е изтърбушен, няма мотив за такова нещо", заяви още министърът, като отговори на притесненията на хората в социалните мрежи. Публичното напрежение в началото на октомври беше провокирано от кадри в социалните мрежи, показващи камиони, които товарят строителни отпадъци и камъни. Тогава в социалните мрежи се появиха коментари, че това е част от облицовката на паметника.

Пространството и стълбището около паметника са били изградени върху обратен насип от строителството, който с времето е слегнал и е предизвикал разместване на блоковете. Сега там се налага сега да се направи "нов, вече насип от трошен камък, валиран съобразно изискванията... и върху него да се изгради стоманобетонна конструкция, която да знаем, че вече ще бъде основата за монтирането на тези блокове, които са от облицовката", обясни Милошев. Всички облицовъчни плочи от стълбището са премахнати, номерирани и подредени за повторен монтаж. Кадри от проекта за мащабния ремонт и реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка.

По думите му всички детайли по обществената поръчка са публични и отворени, за да се избегне спекулирането с търговска тайна.

На всеки 10 дни директорът на музея "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов ще дава писмен отчет за извършените дейности. Освен това министърът на културата е издал и заповед, според която инспекторатът към Министерството на културата ще му предоставя писмен отчет на всеки 30 дни.

Проектът за реставрация е спечелен през 2021 г. и включва конструктивно, архитектурно, фотограметрично и интериорно заснемане, както и авторски контрол. След тригодишна работа и одобрения от институциите, разрешението за строеж е получено през 2023 г. Паметникът е с височина 31,5 метра, на 7 етажа, и повърхност от около 3300 кв. м. Налични са около 8460 метра (над 8,5 км) фуги между каменните квадри, които са компрометирани и се ронят. Сега сградата е в добро конструктивно състояние. Тя не е изцяло от зидан камък, а е облицована с доломит и каменни квадри, докато отвътре има бутобетон, обясниха експертите. Има дълбоки разрушения в бетона в зоната на фугите.

Арх. Симеонов разказа, че климатичните условия за ремонт са ужасни. Паметникът е имал само козметични промени през тези години. Конструкцията на сградата е в добро състояние. Паметникът е облицован с доломит и каменни квадри. Не е зидан от камък. Той увери, че се възвръща оригиналната визия на монумента.

Около 380 блока от облицовката - сиво-черен доломит, добиван на 300 метра под паметника по време на строежа, вече са паднали, което създава опасност за посетителите и персонала.

Проф. Назърски обясни какво е било състоянието на паметника през 2021 г., когато започват обследването. По думите му блоковете са били паднали и е било опасно за хората, които посещават паметника. Фугите между отделните облицовъчни блокчета са били запълнени с пясък и цимент. "Аз съм убеден, че това е паднало още след петата година. Има дълбоки разрушения в бетона. Състоянието на облицовката, на фугите, стичането на вода по тази настилка, която е около паметника, има големи размествания на тези блокове, които оформят пространството на паметника", обясни проф. Назърски. „Не по-малко от 4–500 блока са с нарушена адхезия и те ще трябва да бъдат закрепени с химически анкери, за да може да считаме, че имаме надеждна реконструкция", каза той. Кадри от проекта за мащабния ремонт и реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка.

По думите му ще се направи допълнително импрегниране, така че камъкът да бъде защитен. Това е направено в Рим, в Пантеона в Атина, а сега и в България. Той обясни, че поради косите дъждове водата прониква в дълбочина, водейки до „дълбоки разрушения в бетона в зоната на фугите. Дългогодишното въздействие на гръмотевиците също механично влияе върху разрушаването на скалните материали.