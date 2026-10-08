Бойко Борисов: Службите разказваха, че потопеният кораб е превозвал войска (Видео)

Толкова миролюбив КСНС, в шеги и закачки, не е имало, категоричен бе лидерът на ГЕРБ

Не съм доволен от докладите на службите, истински се учудвам как дори елементарни неща за един полицай, аз като полицай със сигурност съм най-успешният, защото след това над 20 национални избори съм спечелил. Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, той пътува 15. Говори се в докладите, че са превозвали хора, или войска. Дали е вярно, беше решено да се иска подводен дрон, и да се види дали е така. Разказваха за претоварвания на петрол в Черно море, но нищо от това не върши работа за предизборната кампания, и както виждате - това не се коментира. Изключително ниско ниво.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес е на работна среща с актива на партията си в Петрич. Вчера той представляваше ГЕРБ на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова.

"Нищо общо нямат коментарите, с това, което беше вътре. Затова не съм го коментирал - дори вътре им казах, че първо ще излезе Костадинов да говори, после всеки ще преразкаже една част, която го интересува за предизборната кампания. Апелирам към Йотова да разсекрети частта от стенограмата, в която говорят политиците, за да видите колко забавни звучат коментарите. Толкова миролюбив КСНС, в шеги и закачки, не е имало", каза още Борисов.

"Единствено Костадинов беше честен, като каза, че няма как да подкрепи решение. ДБ внесоха една декларация, поискаха да се гласува - пръв аз им я подкрепих, след мен Станислав (Анастасов) от ДПС и двете партии - ПП и ДБ. Но не се подкрепи от съвета. Йотова предложи за чл. 4 (активирането на чл. 4 от договора на НАТО) да изпадне от тяхната декларация, защото това води пряко до чл. 5 и до война реално", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Няма нищо случайно, преднамерено са ударени корабите, но единият е на вода. Трябва спешно да се направят експертизи - има посока, от която са дошли дроновете, това се изчислява.

"Понеже и в Полша, Румъния и други държави имаше атаки с дронове, падат и хвърчат постоянно. Затова се съгласихме, че този чл. 4 трябва да отпаде. Станислав и Мирчев излизаха често да се консултират с другите. Аз предложих следното - първо, подкрепих декларацията на ДБ, но тя не влезе и не беше гласувана, след това да слезем всички заедно, за да покажем, че има институционалност. Това е свенлив текст, към това, което имаме в момента, изгодата от потапянето на тези кораби е руска. Но, за да се произнесе КСНС, трябва тези експертизи да станат ясни. Затова и президентът Йотова каза "Ако искате още един да направим, когато имаме всичко това", коментира той.

"Аз, Станислав, Мирчев и Денков категорично искахме да се посочи, че Русия е агресорът в Украйна и войната не е равностойна за двете страни, защото едната бе нападната.Да търсим бърз мир, за да спре не само кръвопролитието, а и загубите в Черно море", каза още Борисов.

"Външната министърка подсказваше как е изписано в ЕС, в ООН, за да сме максимално подредени и да има пожелателен текст, с който да покажем, че има едно единство. Най-острото изказване и противопоставяне беше моето - казах на службите, че са свенливи. Колкото и да не ми е приятно, и Радев отвън каза, че вероятно е Русия, но трябва да се направят експертизите. Настоявах да се напише, че агресорът е Русия, пък Мирчев настояваше държавата да застане зад фирми, с които заедно с Украйна да произвеждаме дронове", разказа още той.

България ще опита заедно с другите черноморски държави да накара Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а заедно с Румъния и Турция ще предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването. Това са част от решенията на КСНС при президента, който се събра за първи път от февруари 2025 г. насам. Заседанието му продължи пет часа.

Съветът е приел няколко решения за предложения към правителството и парламента, а за оповестяването им след края на заседанието до президента Илияна Йотова застанаха министър-председателят Румен Радев и двама бивши премиери - Бойко Борисов от ГЕРБ и Николай Денков от "Продължаваме промяната". Те бяха и единствените представители на опозицията на подиума.

За да бъдат приети решенията на КСНС, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова. А извън сградата пред медии Николай Денков обяви, че и "Промяната" са били против, и изрази съмнения доколко решенията на КСНС са легитимни.

Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, които удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море във вторник. Единият потъна и екипажът му не бе открит, а моряците от другия бяха спасени и са във Варна.