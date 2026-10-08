Пуснаха срещу 15 000 евро гаранция шамана от Калофер

Имам астма от малък, а в килията много се пуши, оплака се той на магистратите

58-годишният Хосе Мануел Гиямон Николас, който беше арестуван за кактуси с дрога край Калофер, излиза на свобода. Апелативният съд в Пловдив прецени, че мярката му за неотклонение "задържане под стража" е твърде тежка, и му определи парична гаранция в размер на €15 000. Съставът е на мнение, че макар да има достатъчно доказателства за вината на испанеца, няма реална опасност той да извърши друго престъпление, ако го пуснат. Магистратите му напомниха, че ако реши да избяга от страната, ще му бъде издадена европейска заповед за арест и тогава престоят зад решетките няма да му се размине.

Хосе Николас беше арестуван рано сутринта на 27 септември в комплекс от бунгала, собственост на неговото сдружение "Слънце за Водолей". Там той провеждал различни ритуали. Шаманът беше обвинен в държане на наркотици с цел разпространение. Полиция и ДАНС иззели 35 кактуса и бутилки с тъмна течност и гъби, които евентуално можели да съдържат дрога. Според обвинението те били използвани в ритуалите.

Прокурорът Атанас Янков поиска жалбата на испанеца за по-лека мярка да бъде оставена без уважение. Той отново посочи, че в три от иззетите от имота на сдружението на Хосе бутилки е установен мескалин. И заяви, че по делото има достатъчно доказателства, че забранените вещества са държани с цел разпространение. По думите на обвинителя ритуалите на "Слънце за Водолей" се провеждат няколко пъти в годината, на тях присъстват различни хора, всеки от които може да получи наркотици от испанеца. Затова би имало риск да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Адвокат Тодор Йосифов обаче заяви, че по делото няма доказателства, че мъжът може да се укрие, ако не е задържан. Напротив, свидетели са казали, че той пребивава на територията на имота, в който е бил арестуван. И пътува основно в Испания, която е страна от Европейския съюз и ако избяга, лесно ще бъде намерен. Защитникът посочи също, че съдиите могат да наложат забрана за напускане на страната на шамана, за да гарантират присъствието му у нас за делото. Йосифов беше категоричен, че няма опасност Хосе Николас да въздейства на свидетелите, ако бъде пуснат на свобода.

Той добави, че ако количеството мескалин в шишетата се окаже ниско, течността може да е всъщност препарат, който е законен в други европейски държави, и всъщност испанецът да не е знаел, че върши нещо нередно. Разпитаните свидетели пък разказали, че на ритуалите единствено са пушили тютюн, а не им е давано нищо за пиене.

"Представителят на прокуратурата изважда показанията на свидетелка от контекст", каза другият адвокат на испанеца Нели Каварджикова. Тя също изтъкна, че много от разпитаните участници в ритуалите категорично са отрекли да са пили каквото и да е. И изтъкна пред магистратите, че най-вероятно присъдата ще бъде условна и няма защо шаманът да стои задържан.

"Имах един ден една идея да създам едно дружество. Аз съм земеделски инженер, правя екологични ритуали, йога, медитация. Идвам от много години в България. Това място е подарък за България. Не е направено да наранява някого. Там е моето куче, моята годеница. Казвате, че мога да избягам, но не знам къде ще избягам. Аз правя медитация, спортувам, пея, помагам на затворниците да правят спорт и да пеят. Единственият ми проблем в ареста е, че от малък имам астма. Стаята е малка и много се пуши вътре. Моля ви за по-леко решение, за по-лека мярка, за да отида на моето място с моята приятелка, където живея от много време. На мен не ми харесва градът, харесва ми планината", каза пред съда Хосе. И успя да убеди магистратите да го пуснат. Той ще излезе на свобода, след като гаранцията бъде платена.

Решението на Апелативния съд е окончателно.

Съставяне