Писмо от Малта за полетите на Пеевски, но не и фактури, показа Демерджиев

Министърът сезирал НАП за твърденията на Пеевски, че е дал 5 млн. евро за полети. В Малта твърдят, че не е плащал лично

Преди покупката на самолета "Спектрум еър" ЕАД е финансирана с 3 големи заема

След дълго отлагане на даването на информация по твърденията за обвързаност на обществените поръчки за мантинели и полетите на лидера на ДСП Делян Пеевски вътрешният министър Иван Демерджиев най-сетне дойде в парламента, за да даде повече подробности.

В документацията, получена от Малта не фигурират никакви лични плащания от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г. Фактурите са издадени и платени от „Спектрум еър" ЕАД за 36 банкови превода на стойност 5 083 800 евро. Демерджиев изчете и списък с полети и техните цени, основно от 2023 и 2024 г.

Калин Стоянов от ДПС поиска да получи фактурите и доказателства, че те са свързани с конкретните полети на лидера им. А по-рано колегата му Хамид Хамид коментира, че данните, представени от министъра са само за 2 дружества, които са правили плащания по между си - "Спектрум" и "Хипериън авиейшън". "Никой в тази зала не разбра къде е свързан Пеевски с тези плащания. Имате ли фактури, на които пише, че някой плаща за полетите на г-н Пеевкси, или това е плод на вашите фантазии и на ГДБОП, които ви правят фалшивите преписки", попита той.

Демерджиев обаче настоя, че в писмото "Пеевски е посочен с всички белези" и затова не изчел личните му данни.

"Това са част от полетите, осъществени от този народен представител, тази част, която касае въпросната компания и въпросния самолет. Това не е пълният обем полети (на Пеевски - б.р.), има доста голям обем извън тези. И те са обект на проверка", заяви министърът. И обясни - информацията е поискана след като са получени сигнали по ЗДОИ и конкретно упоменати нарушени. Той напомни, че е "дълг на депутатите" да подават сигнали. "Независимо срещу кого има сигнали, не сме се фиксирали срещу Делян Славчев Пеевски, те ще бъдат проверени в същия обем и със същата прецизност", обеща вътрешният министър.

"Нямам причини да се съмнявам в информацията от Малта, подчерта министърът. С оглед на твърденията на Пеевски, че полетите са платени с лични и семейни средства обаче министърът е сезирал одитните органи. "Подадох сигнал в НАП - да се проверят тези твърдения. Те подлежат на проверка и колкото и да е достоверна информацията от Малта, при спор за това кой е платил сумата от над 5 млн. евро... Сигнализирал съм НАП, те не ми дължат отчет, но вярвам, че правят необходимите проверки", каза Демерджиев.

Искането от ГДБОП до Малта е отправено на 2 юли 2026 г. и е за информация на каква стойност са всички полети от 1 януари 2023 г. до 15 юни 2026 от Делян Пеевски с частната компания "Хипериън авиейшън", как и от кого са платени. Това обясни от трибуната министър Демерджиев. Делян Пеевски бе в залата по време на изслушването на министър Иван Демерджиев, свързано с негови полети Снимка: Юлиан Савчев

Самото изслушване бе "подгрято" от ДПС - Хамид Хамид отново поиска в залата освен Демерджиев да дойдат регионалният министър Иван Шишков и вицепремиерът Гълъб Донев. "Министър Демерджиев не е подписвал договори за мантинели. Най-скандалните договори, за най-завишени цени за мантинели са подписани от Иван Шишков. Искаме да чуем защо се крият Шишков и Гълъб Донев – може би защото изскачат информации за участие на съветници на премиера Радев, който е неразделен с Ники Мантинелата, с който са неразделни на софрата в ловните полета. И защо шефът на "Автомагистрали" подаде оставка", мотивира се депутатът. Предложението му обаче не бе прието от мнозинството, а той продължи да настоява, че мантинелите се "чупят като солети".

А по време на дебата различни политически сили констатираха, че регионалният министър Иван Шишков също трябва да даде обяснения - за качеството на мантинелите и за подписването на ин хаус процедури

Министърът обясни, че преди покупката на самолета "Спектрум" е финансирана с 3 големи заема.

Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) е възложила обществена поръчка с шест обособени позиции за доставка и монтаж на мантинели, като шестте позиции са спечелени от четири структури, за които има данни за свързаност помежду им, заяви още Демерджиев. А въпросните "структури" общо държат 99,6% от пазара на мантинели - „Юпитер 05" АД, ДЗЗД „Безопасност Запад", ДЗЗД „ОСП Север" и ДЗЗД „ОСП Североизток". Според него дори по имената му си личи, че те "дори са си парцелирали страната и са подредили кой къде трябва да се включи". Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността, допълни министърът.

Първоначалната стойност на договорите за съоръжения е била 253 848 403 лева. Чрез анекси стойността им е нараснала до 414 817 140 лева, което е увеличение с над 161 млн. лева спрямо първоначално договореното.

В ръководствата на фирмите имало и имена, които "изпъкват" при проверките.

Демерджиев даде подробности и за финансирането на "Спектрум".

"Първият договор за заем е на стойност 37 млн. лева, сключен между „Спектрум еър" ЕАД и „Ин 3" на 21 септември 2020 г. Дружеството „Ин 3" е еднолична собственост на Георгий Самуилов", каза той. Вторият заем е с Общинска банка на 24 септември 2020 г. за 12 млн. лева, има и договор от 10 август 2020 г. между „Спектрум еър" ЕАД и „Сън Яхтинг" ЕООД на стойност 600 хил. долара. „Сън Яхтинг" ЕООД е собственост на Гаро Мамасян, добави Демерджиев. Той добави, че Мамасян дълго време е отразен в Търговския регистър като действителен собственик на дружеството, закупило и оперирало самолета за полетите на Делян Пеевски ("Спектрум" - б.р.). Мамасян е бил част от дружество „КМВ системи за пътна сигурност" ООД, което участва в ДЗЗД „Безопасност – запад", спечелило обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Друго дружество по тези поръчки е ДЗЗД „ОСП - север" е с управител Георги Гетов. Който пък е свързан с „КМВ-системи за пътна сигурност" ООД и Мамасян.

"Едни и същи хора има и при достоавката на мантинели, и действителни собственици на "Спектрум" ЕАД, закупило и оперирало самолета и полетите на Пеевски, съгласно информацията от Малта", подчерта министърът.

Николай Нанков от ГЕРБ попита министъра дали е наясно, че последните договори за монтаж на мантинели са от времето на Шишков като служебен регионален министър през 2022 г. Не го оставяйте да бяга по тъча, оправдавайки се с Гроздан Караджов, настоя той като напомни, че Шишков е можело да прекрати поръчките.

"Знаете ли сега кой поставя мантинели? В специализираните среди се появи информация, че доставчик е турска компания, която работи с руска стомана. От 1 юли е в сила нов регламент на ЕС за защита на европейския добив, не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции? Да не би това да е част от прогресивното шушу-мушу за Боташ?, атакува бившият министър. И попита сегашния тутуляр, че някои от посочените обстоятелства могат да уличат "в тежки закононарушения" негов колега.

В отговор Демерджиев припомни, че отначало е бил информиран, че "първите проверявани ще са министрите на кабинета". "Нека никой да няма съмнение, че ако някой си позволи да се отклони от законовите изисквания, и да мултиплицира практики от миналото, ще срещне същата решителност", закани се вътрешният министър. И отбеляза, че Нанков трябва да е запознат с тези дружества, защото "те се появяват от 2015-2016 г.". "Има едни компании, собствениците, на които се появяват във футбулни клуобове в интересна конфигурация, но за това ще си говорим друг път", подхвърли той.

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