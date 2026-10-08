Камион падна в дере на Подбалканския път

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Тежък инцидент се размина без пострадали тази сутрин на Подбалканския път. Камион излезе от платното на остър ляв завой и полетя в дерето в участъка между Челопеч и Долно Камарци.

За щастие, водачът на тежкотоварната машина е напълно невредим. Той се е отървал само със силна уплаха след падането, съобщава БНТ.

Към момента движението в района не е затрудено и трафикът се осъществява нормално.

Очаква се преминаването да бъде спряно за кратко малко по-късно, само докато специализирана техника изтегли пропадналия камион от дерето.