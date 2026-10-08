Задържаха над 9 кг марихуана, четирима са обвинени

Четирима души са обвинени за държане и разпространение на 9,12 кг марихуана. Дрогата била разпределена в три обекта. Това съобщиха от Главната дирекция „Национална полиция" пред журналисти.

Единият от обвинените е арестуван и преди за разпространение на наркотици, осъждан е за сходно престъпление на 4 години затвор.

Четиримата са задържани за срок до 72 часа, престои да бъде внесено искане за мярка „задържане под стража".

Зам.-директорът на ГДНП ст. Комисар Димитър Андонов обясни, че акцията е проведена на 6 октомври. Лицата са задържани по време на подготовка на сделка. Установеното наркотично вещество е било с високо качество, допълни той. Въпросната група работи заедно за пръв път.

Началникът на отдел "Разследване" към ГДНП съобщи, че наказанието, което се предвижда за такова престъпление е от 3 до 12 години затвор.

Властите разказаха и за друг случай от преди три седмици, при който е установен склад, в който е имало наркотици, включително и 9 кг амфетамини.

За разпространението на фентанил на територията на страната, след успешната акция на властите, то е децентрализирано и включва малки групи от хора, подчертаха още от ГДНП. На този етап няма локализирани места, където се произвеждат по-големи количества. Властите също така посочиха, че фентанилът не е основният наркотик, който се разпространява у нас. Той е заел мястото на хероина.