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Арестуваната проф. Мариела Генева остава декан на Медицинския факултет в Пловдив (Снимки)

Радко Паунов

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Проф. Мариела Генева–Попова се извини за фалшивите хоспитализации и обеща да подаде оставка. Снимка: Никола Михайлов
  • Ректорът не можел да я освободи, нямало правно основание
  • Данданията е голяма, ние, дребните, го отнасяме, казаха от персонала

Няма правно основание да бъде освободена като декан проф. Мариела Генева-Попова, заявяват от Медицинския университет в Пловдив, цитирани от БТА. Докато тя е в ареста, временно за декан е назначен проф. Павел Тимонов. В медицинските среди се говори, че двамата с Генева са много близки.

Шефката на Клиниката по ревматология е с постоянна мярка "задържане под стража" заради фиктивни и неправомерно отчетени хоспитализации в УМБАЛ "Св. Георги". Табелата с името й продължава да стои на вратата на клиниката, а персоналът е по-нисък от тревата, установи репортерска проверка на "24 часа".

Табелата с името на проф. Мариела Генева-Попова продължава да стои в Клиниката по ревматология.
Табелата с името на проф. Мариела Генева-Попова продължава да стои в Клиниката по ревматология. Снимка: Радко Паунов

"Данданията е голяма, но ние, дребните, го отнасяме", заяви санитарка.

Пациенти чакаха за прием, а други даваха урина и кръв за изследвания. "Този път са много стриктни, искат всичко да е както трябва", заяви Пенка Маринова от Карлово. Тя твърди, че е една от тези, които преди време се е водила приета за лечение в клиниката, но я пуснали да си ходи в Карлово.

Откакто ги нагънаха, са по-ниски от тревата, твърди Пенка Маринова (със зеленото яке в гръб), която днес беше в клиниката за изследвания.
Откакто ги нагънаха, са по-ниски от тревата, твърди Пенка Маринова (със зеленото яке в гръб), която днес беше в клиниката за изследвания. Снимка: Радко Паунов

Само двама лекари имаше днес в ревматологията. От ръководството на Медицинския университет посочват, че няма правно основание ректорът да издаде заповед за освобождаване на Генева като декан. Евентуално, ако тя бъде осъдена и влезе в сила присъда или има разпореждане, което иска отстраняването й от тази длъжност, тя ще бъде освободена.

Генева и още 9-има бяха задържани при мащабна акция в понеделник след 40 претърсвания и обиски в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е много медицинска документация. Прокуратурата твърди, че организираната престъпна група е действала от близо пет години. В клиниката, разполагаща с 49 легла, са отчетени 24 000 клинични пътеки, а Здравната каса е изплатила 12 млн. евро.

В Клиниката по ревматология приемаха днес пациенти.
В Клиниката по ревматология приемаха днес пациенти. Снимка: Радко Паунов

"Фиктивните хоспитализации са много сериозен проблем, с който аз не съм се справила. Четейки думите на младите ми колеги, те считат, че аз съм индикаторът да се правят такива. Отказвам да коментирам това", заяви пред Пловдивския окръжен съд проф. Мариела Генева-Попова. И обеща, че ще подаде оставка.

На нейния зет Адриан Белов, който също беше задържан, е постановена парична гаранция от 10 000 евро.

Проф. Мариела Генева–Попова се извини за фалшивите хоспитализации и обеща да подаде оставка.
Табелата с името на проф. Мариела Генева-Попова продължава да стои в Клиниката по ревматология.
Откакто ги нагънаха, са по-ниски от тревата, твърди Пенка Маринова (със зеленото яке в гръб), която днес беше в клиниката за изследвания.
В Клиниката по ревматология приемаха днес пациенти.

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