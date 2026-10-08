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Вижте кои университетски дипломи носят най-високи заплати (Класация)

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Снимка: Pixabay

Новият рейтинг на университетите в България, който бе представен тази сутрин, съдържа много данни за реализацията на завършилите различните университети и професионални направления. Един от интересните показатели е за облагаемия доход, който получават завършилите със съответната диплома.

Рейтинговата система, която е достъпна на https://rsvu.mon.bg/ показва, че трите специалности, които носят средно най-висока заплати са "Военно дело" във Военна академия - 4913 евро, "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет - 7005 лева - 3739 евро и "Национална сигурност" в Академията на МВР - 3735 евро.

Числата за различните образователни степени обаче показват, че сред магистрите след средно образование 5591 евро получават завършилите "Администрация и управление" в Американския университет в Благоевград.

Вижте в графиките специалностите, които са в топ 25 по доходи - общо и отделно за магистри.

Очаквайте подробности.

Топ 25 на облагаемите доходи след завършване на съответното направление
Топ 25 на облагаемите доходи след завършване на съответното направление

Топ 25 на облагаемите доходи за магистър след висше в съответните направления
Топ 25 на облагаемите доходи за магистър след висше в съответните направления

Снимка: Pixabay
Топ 25 на облагаемите доходи след завършване на съответното направление
Топ 25 на облагаемите доходи за магистър след висше в съответните направления

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