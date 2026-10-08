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Учителка в Пловдивско и баща й са пострадали тежко при катастрофа на "Тракия", нуждаят се от помощ

24 часа Пловдив онлайн

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Радина Радева и баща й Милчо Радев от Карнобат са пострадалите тежко при катастрофата на АМ "Тракия" Снимка: ФБ

Към момента те са настанени в УМБАЛ "Пирогов"

Радина Радева и баща й Милчо Радев от Карнобат са пострадалите тежко при катастрофата на АМ "Тракия", станала в събота на 267 км посока Бургас. Двамата имат нужда от средства за лечение.

Радина Радева е учителка във филиала в пловдивското село Царимир на СУ "Недляка Шилева", Съединение. Колегите й са отправили призив за набиране на средства за лечението й.

"В момента тя се намира в УМБАЛ „Пирогов", София и пред нея предстои дълъг път към възстановяването. За да се върне отново сред нас, тя има спешна нужда от операции, специфично лечение и продължителна рехабилитация. Сумата, необходима за нейното лечение, е непосилна за нейното семейство. Ние, училищният екип, вярваме, че заедно сме по-силни. В този труден момент Радина Радева и нейното семейство имат нужда не само от нашите мисли и молитви, но и от реална финансова подкрепа", написаха в социалните мрежи ръководството на СУ "Недялка Шилева". 

Както "24 часа" писа, произшествието стана в събота. При него загина един човек, а бащата й дъщерята от Пловдивско бяха тежко ранени. Сигналът за катастрофата е получен в 14:23 часа. По първоначални данни сблъсъкът е бил между товарен автомобил и две леки коли. 

Ето как може да помогнете:

Банкова сметка за дарения:
• Титуляр: Тонка Чанкова Радева - майка
• Банка: УниКредит Булбанк
• IBAN: BG53UNCR76301078285915
• BIC код: UNCRBGSF
• Основание за плащане: Дарение за лечение на Радина Радева

Жестоката катастрофа край Ямбол, която взе жертва. Снимки: ФБ
Жестоката катастрофа край Ямбол, която взе жертва. Снимки: ФБ

Радина Радева и баща й Милчо Радев от Карнобат са пострадалите тежко при катастрофата на АМ "Тракия" Снимка: ФБ
Жестоката катастрофа край Ямбол, която взе жертва. Снимки: ФБ

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