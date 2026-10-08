Пеевски: Пълно фиаско за Демерджиев, изцяло несъстоятелен и просто лъжец

Абсолютно си изпълни функциите това изслушване. Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като приключи изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за информация по твърденията за обвързаност на обществените поръчки за мантинели и полетите на Пеевски.

"Разбрахме, че има фактури между 2 фирми, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че всичко това в днешния ден приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско, че не е адвокат на ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи - само това видяхме от него. Той просто е лъжец", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

В документацията, получена от Малта не фигурират никакви лични плащания от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г. Фактурите са издадени и платени от „Спектрум еър" ЕАД за 36 банкови превода на стойност 5 083 800 евро. Демерджиев изчете и списък с полети и техните цени, основно от 2023 и 2024 г. Преди 3 седмици на брифинг в Министерския съвет властта обяви, че отзовава посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, защото баща му е регистрирал дружеството, което заплащало въпросните полети. По думите на Демерджиев в него влизали пари от обществени поръчки за мантинели, за които държавата дава милиони евро. "Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка. То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. Дружеството, платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ", заяви тогава министърът. Визира регистрираната през 2019 г. компания "Спектрум Еър".

Още тогава Пеевски отрече обвиненията и бе категоричен, че той и семейството му са плащали полетите със средства от "абсолютно легитимна дейност".