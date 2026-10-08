ДБ: Потъналият кораб е пътувал от Египет за Украйна, пътят му е отнел повече време

Няма доказателство, което да пипнеш, но всички косвени белези сочат, че това е атака от руските военни части, каза Божидар Божанов

Този кораб е пътувал от Египет за Украйна, това разстояние попринцип се преминава за 5 дни, а сега е пътувал 15. Странно е, спирал ли е някъде, какъв товар е имал, това не е известно.

Това заяви в кулоарите на парламента зам.-шефът на Народното събрание от "Демократична България" Атанас Атанасов.

"Страхът на управляващите е да не се подразни Русия и да не бъдат разочаровани русофилските избиратели на новата социалистическа партия "Прогресивна България". Вчера доста нервно премиерът Радев каза "Питайте Зеленски", да, ама той излезе и каза, че има комуникация между техните и нашите органи. Значи Украйна е предоставила на българските институции наличната информация за дроновете, но премиерът не знае", коментира Атанасов.

"Много е важна комуникацията между българските служби за сигурност и партньорите от НАТО. Няма ли да питаме за информация Румъния, Турция", запита той.

"Ние имахме нашите предложения как според нас трябва да изглежда декларацията. Най-важните две, които не бяха подкрепени на КСНС, бяха на първо място да се изпрати нота до Русия, с която да се поиска незабавно спиране на всякакви агресивни действия в икономическата зона на България в Черно море, и второ - да потвърдим ясната позиция на 51 държави за спиране на огъня, подкрепена от ООН", обясни съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Тези две точки не бяха подкрепени, затова декларацията на КСНС остана беззъба, наведена и няма как ние да я подкрепим", допълни той.

"Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. Няма доказателство, което да пипнеш, но всички косвени белези сочат натам, затова трябваше да бъде казано ясно", категоричен бе Божанов.

България ще опита заедно с другите черноморски държави да накара Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а заедно с Румъния и Турция ще предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването. Това са част от решенията на КСНС при президента, който се събра за първи път от февруари 2025 г. насам. Заседанието му продължи пет часа.

Съветът е приел няколко решения за предложения към правителството и парламента, а за оповестяването им след края на заседанието до президента Илияна Йотова застанаха министър-председателят Румен Радев и двама бивши премиери - Бойко Борисов от ГЕРБ и Николай Денков от "Продължаваме промяната". Те бяха и единствените представители на опозицията на подиума.

За да бъдат приети решенията на КСНС, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова. А извън сградата пред медии Николай Денков обяви, че и "Промяната" са били против, и изрази съмнения доколко решенията на КСНС са легитимни.

Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, които удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море във вторник. Единият потъна и екипажът му не бе открит, а моряците от другия бяха спасени и са във Варна.