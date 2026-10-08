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Спипаха 7 кг марихуана при спецакция в Габровско, двама са арестувани

Дима Максимова

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Снимка: ОДМВР-Габрово

Двама са задържани и са открити 7 кг марихуана в района на Севлиево след  мащабна специализирана операция на полицият на територията на общините Габрово, Дряново и Севлиево. Акцията, в която се е включила и жандармерия била насочена към превенция на нарушения, свързани с изборното законодателство, и гарантиране на политическите права на гражданите, съобщиха от ОДМВР.

Действията били насочени още към противодействие на битовата престъпност и държането, разпространението и употребата на наркотични вещества, установяване на лица, обявени за общодържавно издирване, извършване на проверки по Закона за гражданската регистрация и подобряване на пътната безопасност.

В хода на операцията полицейските екипи проверили 12 търговски обекта, сред които заложни къщи, дружества за предоставяне на бързи кредити, пунктове за изкупуване на черни и цветни метали и складове за търговия с дървесина. Проверени са и 6 частни адреса.

Задържани са двама мъже от Габрово, като срещу тях са образувани досъдебни производства за държане на наркотични вещества (метамфетамин) и за нерегистрирано огнестрелно оръжие.

При претърсване на частен адрес в землището на село Угорелец, община Севлиево, криминалисти са открили близо 7 килограма марихуана. Работата по случая продължава.

В хода на акцията са съставени 10 протокола за полицейско предупреждение. Проверени са и 17 лица от крими контингента.
На изградените контролно-пропускателни пунктове униформените проверили163 моторни превозни средства и 203 лица.

За установени нарушения са съставени 6 акта и са наложени 28 глоби с фиш по Закона за движението по пътищата. Съставени са още 2 акта по Закона за българските лични документи и 2 по Закона за гражданската регистрация, както и 13 протокола по чл. 81 от ЗМВР.
Установен е водач, управлявал нерегистрирано моторно превозно средство. Заведена е и преписка във връзка с превоз на дървесина без контролна горска марка.

В специализираната операция участваха служители от районните управления в Габрово, Дряново и Севлиево, секторите „Противодействие на криминалната престъпност", „Противодействие на икономическата престъпност" и „Пътна полиция", както и екипи на Зонално жандармерийско управление – Плевен.

Снимка: ОДМВР-Габрово

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