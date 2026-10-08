Правителството ще подчини Комисията по досиетата на председателя на агенция "Архиви"

До 3 месеца тя ще престане да бъде самостоятелна институция

Закриването на Комисията по досиетата официално е в ход, а идеята на управляващите е тя да стане помощен орган, подчинен на председател на държавна агенция "Архиви". Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане законопроект, посветен на преструктурирането й. Специална ликвидационна комисия ще подготви закриването в срок от 3 месеца. А разходите по преструктурирането, включително и обезщетенията на служителите, ще бъдат покрити от вече утвърдения годишен бюджет на Комисията по досиетата.

Намеренията на властта лъснаха покрай преходните разпоредби на проекта за бюджета за 2026 г. в края на юни. Там бе разписано, че вицепремиерът за стратегическото развитие и координацията на политики Иво Христов трябва да подготви преминаването на комисията към Държавна агенция "Архиви". Срокът да разработи предложение за нормативни промени за вливането бе 15 септември.

Пламен Тончев, който преди година неочаквано бе освободен като шеф на ДАНС и избран от тогавашното мнозинство за шеф на Комисията по досиетата, дори прати писмо до Министерството на финансите срещу закриването ѝ. Месец по-късно обаче Тончев отново оглави ДАНС, иронично, кандидатурата му за агенцията бе защитена в парламентарната комисия по вътрешна сигурност точно от вицепремиера Иво Христов.

През лятото Тончев бе категоричен, че само комисията може да разкрива принадлежност към ДС по закон и прехвърлянето на документите към архивите ще ги блокира за години наред - заради нови описи, инвентаризация и обработка на огромния и чувствителен фонд. "В нито една страна от бившия социалистически блок процесът на разкриване и достъпът до архивните документи не е приключил със закриване на органа и прекратяване на дейността му", категоричен бе той.

Въпреки протеста на вече бившия шеф на комисията, управляващите са решили да прекратят пълномощията на председателя и на членовете на комисията. Функциите и правомощията ѝ официално преминават към Държавна агенция "Архиви", а обявяването на принадлежност на български граждани към ДС и РУМНО ще се прави от председателя на ДА "Архиви". Обжалването ще е пред административния съд.

Властта обаче не заличава комисията, а я превръща в помощен орган към държавния архив под името "Централна експертна комисия за обявяване на принадлежност към комунистическите служби в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.". Съставът, задачите и правилата за работа на тази комисия ще се определят от председателя на държавния архив. Към момента това доц. д-р Михаил Груев.

Чрез регламентирането на единна организационна структура ще се постигнат общата и специфичните цели за провеждане на административна реформа в страната, насочена към оптимизиране на структурата и функциите на държавните органи. Ще се осигурят ясно определени отговорности и по-ефективна координация при изпълнението на държавната политика в тази сфера. Ще се повиши ефикасността при използването на административните и финансовите ресурси чрез ограничаване на припокриващите се функции, броя на юридическите лица и броя на ръководните служители. Ще се постигне оптимизация на административната структура със запазване на капацитета на служителите в закритата Комисия", гласи становището на вицепремиера Иво Христов.