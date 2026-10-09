„Евромастер Импорт Експорт“ откри новия си логистичен център в Костинброд, с който българската компания увеличава капацитета си и автоматизира ключови процеси по съхранението и обработката на поръчки.

На официалното откриване присъстваха кметът на Костинброд Трайко Младенов, както и представители на бизнеса и партньори на компанията. Водещ на събитието бе журналистът Михаил Дюзев. Първите прекрачили прага на комплекса гости имаха възможност да разгледат новата сграда, автоматизираната система AutoStore, изложбената зала и Академията на Евромастер.

Градоначалникът Трайко Младенов подчерта: „Гордея се, че се намираме в икономическа зона с богата история – тук е минавал старият римски път Виа Диагоналис (Търговският път), а в съвременната българска държава тук е отворил врати един от най-големите български индустриалци за времето си д-р Никола Чилов.“

Комплексът е с площ 42 410 кв. м и капацитет за над 25 000 палетни места, а автоматизираната система може да обработва до 500 контейнера на час. За обслужването на товарния поток в новата складова база са изградени 10 рампи за камиони и още 9 за бусове. Първата копка на проекта бе направена през 2024 г., а базата функционира ефективно в ежедневните операции на компанията.

Ключова част от новия център е автоматизираната система AutoStore с 18 робота. Продуктите се съхраняват в бинове, разположени в специална решетъчна система, а роботите извличат необходимите артикули и ги подават към работните станции. Системата позволява паралелна обработка на поръчките, като работните станции могат да обработват до 500 контейнера на час.

Автоматизацията е от решаващо значение за компания с широк продуктов асортимент, какъвто е случаят с Евромастер. Търговското портфолио включва над 6000 продукта, които достигат до пазара чрез повече от 1600 търговски обекта. Бизнесът оперира в над 20 държави и разполага с екип от над 300 души.

Новата логистична инфраструктура осигурява по-бърза и точна обработка на поръчките и подкрепя развитието на компанията както в България, така и на международните пазари.

„Тази стъпка е важна в развитието на Евромастер и дава още една възможност да бъдем по-близо до нуждите на пазара, да повишаваме качеството на обслужването и да създаваме още по-голяма стойност за нашите партньори“, сподели пред гостите един от управителите на компанията Лино Баша.

Място за логистика, обучения и развитие

Новият комплекс съчетава модерни складови и логистични функции с административна част и пространства за обучения. В него се намира и Академията на Евромастер с площ над 1200 кв. м и капацитет до 150 души. Тя разполага със седем зали за обучения и демонстрации, предназначени за служители, партньори и клиенти.

Обученията са насочени към характеристиките и приложението на различните инструменти, както и към избора на подходящо оборудване за конкретни задачи. Така инвестицията в новата база съчетава автоматизацията на логистиката с развитието на практически знания и компетенции.

В комплекса са изградени още офис пространство, изложбена зала и зарядна инфраструктура за електромобили. С откриването на новия център компанията обяви и първите свободни работни позиции в областта на логистиката, технологиите и обслужването.

От малък магазин до бизнес в над 20 държави

Новата база идва 34 години след създаването на Евромастер. Компанията започва дейността си през 1992 г., когато братята Баша отварят малък магазин в центъра на София, в който продават предимно ръчни инструменти за дома.

През следващите години бизнесът се разраства значително, като днес развива над 10 собствени бранда – включително водещите марки Raider, Topmaster Professional и Gardex, а сред останалите са Makalon, TopGarden, TopStrong, Gadget и Basic. Компанията е и официален представител за България на световния бранд Metabo

С над 6000 артикула в портфолиото, търговско присъствие в над 20 държави и собствен склад и офис в Румъния, новият център в Костинброд изгражда стабилна логистична основа за следващия етап от развитието на „Евромастер“.

*„Евромастер Импорт Експорт“ ООД е основана през 1992 г. в София. Компанията развива над 10 собствени бранда, включително Raider, Topmaster Professional, Gardex, Makalon, TopGarden, TopStrong, Gadget и Basic SkillCo. „Евромастер“ е официален представител на Metabo за България. Компанията оперира на пазарите на над 20 държави, включително страни от Европейския съюз, Балканския полуостров и Кавказкия регион. Разполага със собствен офис и склад в Румъния, където управлява операциите, свързани с импорт и експорт. „Евромастер“ предлага професионални и хоби електро- и ръчни инструменти, като поставя фокус върху качеството и иновациите.