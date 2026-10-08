На "Кулата" задържаха контрабандни цигари за близо 1,8 млн. евро

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В товарен камион на "Кулата" са открити цигари без бандерол за 1 789 852, 80 евро. Обвинен е полският шофьор на камиона.

На 06 октомври 2026 г. в района на Граничен пункт "Кулата", в посока от Република Гърция за Република България, на принципа „анализ на риска" митнически служители са селектирали товарна композиция с полски регистрационни номера, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

В хода на проверката са били открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки, без български акцизен бандерол.

Общото количество на откритите тютюневи изделия – цигари, е 449 958 кутии, или 8 999 160 къса. Стойността на стоката възлиза на 1 789 852,80 евро.

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение - Петрич се води досъдебно производство за извършено престъпление.

С постановление на прокурор водачът на товарната композиция – гражданинът на Полша М.К., е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Районна прокуратура – Благоевград да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

Утре представители на Районна прокуратура – Благоевград и Агенция „Митници" ще проведат съвместен брифинг по случая в Митническо бюро Кулата (в района на ГП Кулата). Журналистите ще бъдат уведомени допълнително за часа на брифинга.