Денков: Разбрахме, че 12 са загиналите при потъналия кораб след атаката в Черно море

Няма никакво съмнение, че потърпевши от тази атака са Украйна и кораби, които превозват стока от и за нея, каза той

Съгласието, което имахме вчера, е че това е изключително рискована ситуация и трябва да се направи всичко възможно със съгласието на различните държави, да се прекрати този тип агресия, която блокира цялата търговия. 12 човека, доколкото разбрахме, са загинали в кораба, който потъна.

Това заяви в кулоарите на парламента бившият премиер Николай Денков, който представляваше "Продължаваме промяната" на вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, който президентът Илияна Йотова свика след среднощната атака над 2 кораба в икономическото пространство на България в Черно море.

"Вчера имаше доста задълбочено обсъждане на това каква е общата ситуация. Имаме съгласие, че това, което се случва в Черно море, създава сериозни рискове. По същество там се провеждат военни действия, които се прехвърлят към търговските кораби, което има сериозни икономически и политически последици за всички черноморски държави", каза Денков.

"Различия има в това как трябва да се подходи. От една страна управляващите акцентират на това как да се успокоят гражданите. Няма нужда от паника и панически действия, но има нужда ясно да се каже какъв е проблемът. А той е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който може да мине, без да се чувства застрашен. Истината е, че и застрахователните компании вече се въздържат да застраховат корабите. Това означава рискове за танкерите, които трябва да захранят "Лукойл", по отношение на пшеницата. Ситуацията по отношение на Черно море е тревожна, въпросът е какви да бъдат мерките", заяви той.

"Това, около което се обединихме, е че мерки с призиви към ЕС и ООН имат своето място, но те са крайно недостатъчни. По-важни са мерките, които касаят България тук и сега. Изскочи въпросът защо не работим с водещите въпроси по отношение на антидрон системи, но аз ясен отговор не чух. Няма никакво съмнение, че потърпевши от тази атака са Украйна и кораби, които превозват стока от и за нея. Заинтересована е Русия. Това, което каза премиерът Радев вчера, е вярно. Всички очаквания са, че атаката е от страна на Русия, но те искат неопровержими доказателства и тогава да вземат дипломатически мерки", допълни Денков.

България ще опита заедно с другите черноморски държави да накара Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а заедно с Румъния и Турция ще предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването. Това са част от решенията на КСНС при президента, който се събра за първи път от февруари 2025 г. насам. Заседанието му продължи пет часа.

Съветът е приел няколко решения за предложения към правителството и парламента, а за оповестяването им след края на заседанието до президента Илияна Йотова застанаха министър-председателят Румен Радев и двама бивши премиери - Бойко Борисов от ГЕРБ и Николай Денков от "Продължаваме промяната". Те бяха и единствените представители на опозицията на подиума.

За да бъдат приети решенията на КСНС, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова. А извън сградата пред медии Николай Денков обяви, че и "Промяната" са били против, и изрази съмнения доколко решенията на КСНС са легитимни.

Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, които удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море във вторник. Единият потъна и екипажът му не бе открит, а моряците от другия бяха спасени и са във Варна.