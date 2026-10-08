Закриха по-рано заседанието на парламента, не можаха да съберат кворум

30 минути по-рано бе прекратено заседанието на парламента, след като депутатите не успяха да съберат кворум. Последно в пленарната зала бе изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев по казуса с мантинелите и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, след което шефката на НС Михаела Доцова даде 20 минути почивка. След нея нямаше кворум и народните представители отново излязоха в кратка почивка. Проверката тогава бе поискана от Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната".

И след второто прекъсване обаче не можаха да съберат нужните 121 гласа, за да продължи заседанието. Именно затова председателстващата заседанието Рая Назарян удари звънеца, с което обяви край на днешния пленарен ден. В програмата за днес на депутатите оставаха 2 точки - второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от правителството, и ратификация на спогодбата за въздушни съобщения с Монголия, подписана на 21 ноември, 2025 г.