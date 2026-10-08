Община Велико Търново подготвя собствена рекламна платформа за туризъм

Не държавата, а бизнесът и общините са тези, които раждат устойчиви инициативи и развиват туристическия облик на градовете. Затова и бизнесът и общините са тези, които заслужават подкрепа от държавната власт. Това заяви заместник-кметът Георги Недев на дискусията „Туризмът в условията на глобални промени". Тематичният панел бе акцент в 21-о издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм".

Дебатът събра представители на туристическия бранш, заедно с Георги Недев, проф. Мариела Модева – заместник-министър на туризъм, Боян Милушев – специалист в сферата на новите технологии, Александър Карачолев – директор на ДКС „Васил Левски".

Туризмът се нуждае от иновации и стратегически управленски решения за развитие на сектора - това бе единодушното мнение, обединило участниците в дискусията, посочват от пресцентъра.

„Община Велико Търново подготвя собствена рекламна платформа в подкрепа на туристическия бранш. Тя ще има за цел да рекламира града като целогодишна туристическа дестинация, както и да даде възможност на туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори и други услуги, свързани с туризма в града да представят своите предложения по достъпен и интересен начин", сподели Георги Недев.

Заместник-кметът каза още, че Велико Търново преговаря за домакинство на аматьорското международно велосъстезание „Джиро Ди Италия" през следващите три години. Това идва като продължение на успешното посрещане на престижната колоездачна обиколка „Джиро Ди Италия", след като през май тази година старата столица беше домакин на етапен финал от състезанието.