Разкриха пчелини, действали като туристическа спалня

Проверяват се постройки в района на малкотърновския водопад Докузак, представяни като пчелини заради данни за незаконно строителство.

Служители на „Икономическа полиция" при ОДМВР - Бургас, Дирекция „Природен парк – Странджа", Регионална Дирекция по горите – Бургас, Държавно горско стопанство - Малко Търново, Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас, РДНСК – Бургас и Община Малко Търново извършват проверката.

Сигналът за обектите е свързан с туристическия обект „Вила Докузак", намиращ се в землището на село Стоилово, община Малко Търново, в границите на Природен парк „Странджа" и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000".

При извършваните проверки е установено строителство, като постройките са стопанисвани и използвани за туристическо настаняване, а не за обявеното предназначение, свързано с пчеларство.

Постройките са с пълно оборудване, несвойствено за пчелин. При проверките определените, като пчелин постройки, е констатирано, че са изцяло пригодени за луксозно настаняване — разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите.

Установено е, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не е регистрирано, като собственик на пчелин в съответната система, както и че няма данни за наличие на пчелни семейства.

Сградите липсват в кадастралната карта. Част от тях са върху държавна горска територия с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки, а други са изградени без промяна на предназначението на земята и без строителни книжа.

Обектът, познат и рекламиран онлайн като „Вила Докузак", се стопанисва и ползва от лице, служител в Община Малко Търново. Според данни от съвместна проверка на Главна дирекция „Фискален контрол" към НАП и „Икономическа полиция" при ОДМВР – Бургас, обектът се отдава под наем за туристическо настаняване срещу заплащане (около 120 евро на вечер) през различни интернет-платформи и социални мрежи. Лицата, стопанисващи вилата и на чиито имена са били регистрирани фиктивните пчелини, са служители в Община Малко Търново.

Според постъпилата информация още през 2022 г., въз основа на извършена теренна проверка е установено, че изградените постройки „пчелини" в посочените имоти, са недопустими съгласно разпоредбите на Закона за горите. Във връзка с констатираното наличие на незаконно строителство в поземлени имоти, където са изградени постройките, Община Малко Търново е била официално уведомена за установеното незаконно строителство в горските територии, като е посочена необходимостта от предприемане на действия по компетентност. До настоящия момент не са предприети никакви действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни. Материалите от извършваната проверка предстои да бъдат докладвани на Районна прокуратура - Бургас.

Кметът на Малко Търново Илиян Янчев не бе открит за коментар.