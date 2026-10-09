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Партньорството поставя енергетиката, инфраструктурата и разработването на стратегически минерални ресурси в центъра на инвестиционната програма на островната държава

Правителството на Мадагаскар планира да мобилизира до 5 млрд. долара капитал през следващите четири години чрез партньорство със собственика на футболен клуб "Левски" Атанас Бостанджиев, който е основател и главен изпълнителен директор на инвестиционна компания Gemcorp Capital Management Ltd, съобщава Bloomberg.

Средствата са предназначени за ключови енергийни, инфраструктурни и минни проекти, които правителството разглежда като основа за ускоряване на икономическото развитие на страната.

Партньорството беше представено в края на септември т.г. като един от основните елементи в стратегията на новото правителство за стимулиране на растежа в една от най-бедните държави в света. Базираната в Лондон Gemcorp възнамерява да открие офис в столицата Антананариво до края на годината.

Споразумението е сключено между Gemcorp и суверенния фонд на Мадагаскар — Fonds Souverain Malagasy (FSM). Председателят на фонда Андри Рахариномена определя партньорството като инвестиционна платформа, чрез която страната ще може да привлича международен капитал и стратегически партньори към приоритетни инициативи, определени от правителството.

FSM вече участва в около дузина проекта, които се нуждаят от финансиране, като паралелно обсъжда и други инициативи с различни министерства. Именно в този контекст фондът очаква Gemcorp да подпомогне мобилизирането на до 5 млрд. долара в рамките на четири години.

От своя страна Gemcorp заявява готовност да съдейства за постигането на тази амбициозна цел.

Хидроенергия, соларни мощности и стратегически суровини

Сред конкретните направления, за които Мадагаскар търси капитал, са изграждането на три водноелектрически централи, както и на по-малки соларни съоръжения.

Другият голям инвестиционен фокус е разработването на минералните богатства на страната. Плановете включват превръщането на находища на графит, кобалт, никел и редкоземни елементи в икономически жизнеспособни проекти.

Потенциалът в тази сфера остава до голяма степен неразработен. Значителна част от минералните находища на Мадагаскар все още не са усвоени, а действащите търговски операции в страната са сравнително малко.

Именно тук Gemcorp вижда една от областите, в които може да предостави експертиза. Компанията, фокусирана върху развиващите се пазари, е инвестирала над 10 млрд. долара от създаването си през 2014 г. и е сред големите частни инвеститори в Африка.

Според Валооппилай Gemcorp има опит в превръщането на стратегически проекти в такива, които могат да получат банково и институционално финансиране. Компанията смята, че именно тази експертиза може да създаде значителна стойност за Мадагаскар.

Партньорството би могло също да помогне на FSM при взаимодействието с африканските институции за финансиране на развитието, както и с други суверенни кредитори, включително от държавите от Персийския залив.

Млад суверенен фонд с амбиция да привлича международен капитал

За Мадагаскар сътрудничеството има и по-широко институционално значение. Според Рахариномена партньорството ще укрепи суверенния фонд на страната, който все още е сравнително млад.

На този етап FSM ще трябва да набира целия необходим капитал отвън, тъй като все още не разполага с финансовия капацитет да инвестира директно със собствени средства.

Фондът обаче вече започва да консолидира позиции в стратегически активи. Той е поел държавното участие в проект за минерални пясъци, собственост на Rio Tinto Plc.

Рахариномена, бивш посланик на Мадагаскар във Великобритания, е назначен начело на FSM през юли от президента Михаел Рандрианирина — армейски полковник, който поема властта година по-рано след преврат.

Според Gemcorp фондът получава нов импулс и ясно формулирана задача да се превърне в катализатор за привличане на чуждестранен капитал. За изпълнението ѝ ключово значение ще имат отношенията с инвеститорите, които вече имат активно присъствие на африканския континент.

Именно върху тази комбинация — местен институционален инструмент, международна инвестиционна експертиза и достъп до глобален капитал — се основава новото партньорство. Ако заложената цел бъде постигната, мобилизирането на до 5 млрд. долара би осигурило ресурс за едновременно развитие на енергийна инфраструктура и за превръщането на значителните, но все още слабо разработени минерални ресурси на Мадагаскар в реални инвестиционни проекти.

Източник: Bloomberg