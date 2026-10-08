Пеев: Партньорски организации ще помогнат да разберем какво се е случило при атаката край Варна

Отломки от дронове след атаките срещу двата търговски кораба в Черно море не са намерени, но ако бъдат открити - партньорски организации ще окажат техническа подкрепа за идентифицирането им. Това обясни министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в София по време на международна конференция на министерско равнище за Коридор 8.

"Ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са. Има работни хипотези, с които не смятам, че е необходимо да спекулираме, ние трябва да имаме факти и доказателства, така че да сме сигурни от коя страна е атаката. Но вижте, независимо чий е дрона, това, което става е притеснително", посочи той.

Партньорските организации предлагат помощ и ние ще я приемем, подчерта министър Пеев.

Той коментира спасителната операция при атаките срещу кораби в Черно море.

"Морска администрация отговаря за две неща: спасителната операция, която беше проведена перфектно – искам да благодаря на колегите за което, и съответно за управлението на корабния трафик в 12-милната зона. Подчертавам 12-милната зона, защото България има отговорност в 12-милната зона. Операцията по търсене и спасяване е в нашия район за търсене и спасяване, който почти съвпада с изключителната икономическа зона. Запознат съм в детайли с операцията, извършена е изключително навременно, професионално и благодарение на професионалните действия на нашите колеги, разбира се и колегите от Военноморските сили, Военновъздушните сили, е спасен екипажът на един от корабите, целия – 18 човека, знаете", заяви той.

Министърът коментира и напредъка по проекта за Коридор 8.

"Ние спешните стъпки вече ги предприехме. Има така нареченият общ комитет с македонската страна, така че той вече проведе две срещи – една в София, една в Скопие и там сме набелязали конкретен план. Тоест всичките проекти се движат в ускорени темпове", каза Пеев, цитиран от БНТ.

Според думите на Пеев вече има политическа воля за реализация на проекта.

"Виждате, че има политическа воля. За първи път идва комисар по разширяването - Марта Кос. Имали сте възможност да говорите с нея. Тоест Европейската комисия осъзнава важността на коридора и ще работи много интензивно по него. Сроковете са заложени в следващата рамка, която е до 2034 година. Най-трудно е общото тунелно съоръжение, което е между България и Македония. Там България ще бъде водеща страна, тя ще възлага процедурите и тя ще бъде водещата всъщност страна. Тоест най-голямото предизвикателство е там, защото е тунелно съоръжение, което изисква съответните усилия. Ние ще направим всичко възможно, за да ускорим този процес. Винаги излизат някакви неща, които са непредвидени, но има политическата воля, съответно и финансиране от Европейската комисия, така че да имаме увереност, че ще бъде завършено навреме", каза той.

Ние сме във възлово местоположение, Европейската комисия и НАТО осъзнават това, подчерта министърът.

"Тоест ние не говорим само за свързаност, а говорим за сигурност. Сигурността е много важна, затова и НАТО и Европейската комисия полагат изключителни усилия, за да може тези коридори да бъдат завършени навреме. И ако преди върху това не се е отделяло толкова голямо значение, в момента, предвид конфликтите и войните около нас, това е ключово. Тоест сигурността в нашия регион е не по-малко важна, отколкото свързаността."