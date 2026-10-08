Полицията разследва кражба на 500 литра гориво от спрял за почивка ТИР край Монтана

Криминалисти от Монтана разследват грабеж и кражба на гориво, извършени от два товарени автомобила, спрели за почивка в района на път Е 79.

На 7-ми октомври 2026 г. около 20 ч. на главен път I-E79, в района на с. Белотинци, 63-годишен турски гражданин, водач на влекач „Форд" с прикачено полуремарке, е спрял на крайпътна отбивка за ползване на задължителна почивка. Около 20,30 ч. шофьорът чул шум около превозното средство и излязъл от кабината. В близост до резервоарите на композицията забелязал четирима мъже с маркучи и туби. След като водачът започнал да вика по тях, мъжете му нанесли удар с маркуч по гърба, счупили предното панорамно стъкло на влекача и се оттеглили в неизвестна посока с товарен автомобил. По данни на бордовия компютър на автомобила, от резервоарите е извършена кражба на общо 500 литра дизелово гориво. Същата нощ от 03,15 ч. до 08,00 ч. е извършена кражба на 650 литра дизелово гориво от товарен автомобил, спрял в участъка между селата Смоляновци и Белотинци. Автомобилът е бил управляван от румънски гражданин. По случаите са образувани досъдебни производства. Криминалисти продължават работата по установяване на извършителите.