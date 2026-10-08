Тимчо Муцунски от София: Добросъседските отношения са основа за евроинтеграцията

Добросъседските отношения са един от основните темели (основи, опори - б.р.) на европейската интеграция, а Коридор 8 дава възможност този принцип да бъде превърнат в конкретни резултати.

Това заяви външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, който участва в международната министерска конференция в София за коридор 8.

В изказването си на панела "Геостратегически контекст на Коридор 8" Муцунски определи коридора като "много повече" от транспортна инфраструктура. Според него той има европейско, икономическо и стратегическо значение. Причината е, че свързва Адриатическо с Черно море и ЕС със Западните Балкани, а по този начин се създават условия за по-голяма икономическа и инфраструктурна устойчивост.

"За Северна Македония Коридор 8 е национален стратегически приоритет и част от усилията за по-тясна евроатлантическа интеграция. Коридорът е включен в трансевропейската транспортна мрежа на ЕС, като има значение и за военната мобилност и устойчивостта на инфраструктурата", коментира Муцунски. И отбеляза, че вече има напредък по ключови пътни и жп участъци.

Скопие работи със съседните държави за осигуряване на свързаност и оперативна съвместимост по цялото трасе, категоричен бе външният министър. Той припомни, че през март влезе в сила споразумението между Северна Македония и България за подготовката, изграждането и функционирането на трансграничния жп тунел, а съвместната комисия по прилагането му вече е провела 2 заседания.

"Споразуменията и декларациите получават пълната си стойност само когато след тях следва реализация", заяви Муцунски, цитиран от МИА и БТА.

Според него напредъкът по Коридор 8 трябва да бъде равномерен по цялото трасе, тъй като забавянето на отделни участъци намалява стратегическата стойност на проекта. Той призова страните участнички, сред които и Албания, да се съсредоточат върху "измерими резултати, конкретни срокове и видим напредък на терен".

Коридорът има потенциал да се превърне в платформа не само за транспорт, но и за енергетика, дигитална свързаност, търговия, инвестиции, логистика и сигурност, категоричен е Муцунски.

В конференцията за транспортния коридор участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението му. Той свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния и е част от Трансевропейската транспортна мрежа. Присъства и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на САЩ, Великобритания и Украйна. Домакин е българският външен министър Велислава Петрова.

Очаква се Петрова и северномакедонският й колега да проведат среща в рамките на форума.

"От тяхна страна беше поискана тази среща, аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които (Муцунски) иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна. Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна", заяви Велислава Петрова по-рано днес.

Преди дни шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премера на Северна Македония Християн Мицкоски по време на срещата за Коридор 8 Тимчо Муцунски да потърси среща с Петрова, за да направи опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС.