Демерджиев: Нямам информация Илиян Филипов да е продавал жилища на депутати от ПБ, нито да е замесен с наркотици

"Нямам информация депутати от "Прогресивна България" да имат апартамент, построен от фирми на Илиян Филипов. Знам, че е имал много контакти с политици. Доста от ръководителите на различни политически партии са имали много тесни контакти с него - много по-добри, отколкото се приписват на мен. Виждал съм го, но нито ми е приятел, нито ми е клиент. Не познавам в детайли делата му, нито начина му на живот"

Това отговори вътрешният министър Иван Демерджиев на въпрос от депутата на ПП Бойко Рашков дали знае за жилища, които депутати от управляващите са купували от сторителните фирми на убития на 30 септември бизнесмен. Рашков попита още има ли в МВР информация Филипов и негови служители да имат общо с наркотици у нас и в чужбина. Преди година и половина столичнат аполиция претърси офиси на Росен Боснешки в Пловдив по разследване за двама изчезнали охранители и липсващи 160 кг кокаин.

"Нямам данни Филипов или негово дружество да са свързани с наркотици. Имаше една акция обаче в складове на друго дружество. Имам данни как се е стигнало до там. Когато завърши проверката ще се запознаете и ще видите как се манипулират определени производства", каза Демерджиев.

Божидар Божанов попита за хода на разследването за незаконния заглушител от ресторант "Келари", свързан с Размиг Чакърян-Ами.

"Влязохме в помещенията и проверихме всичко. Има значително подобряване на сигналите, които пречиха и смущаваха движението на самолетите. Вече няма такива оплаквания. След нашите действия и в националната полиция връзките са станали по-добри. Ние се включихме на по-късен етап при акцията. Обследваме всички аспекти от дейността на хора с подобни прякори, които имат достъп до обществен ресурс - 900 души. Прокуратурата обаче не прилага един стандарт по всички производства. Някои се развиват с часове, включително с телефонни обаждания, други ги чакаме с месеци", отговори Иван Демерджиев.

400 служители от тол системата ще преминат в МВР като щат и техническо обезщетение, обяви още вътрешният министър пред депутатите от комисията във връзка с новата агенция з апътна безопасност. По-малка част ще минат в министерство на транспорта, но общият брой ще бъде намален с 200 души.

Зам.-министър Калоян Калоянов обясни, че новият модел за пътна безопасност ще разчита на анализ на риска, след което ще се насочват екипи за контрол на местата, където има концентрация на катастрофи.

Работи се по електронните дзоказателствен изаписи и гобяването на чуждестранните шофьори още преди да са напуснали страната.

"Изучихме опита на други държави със сходен профил на шофьорите. Цялостната концепция се базира на факта, че 25% от работата е на МВР, останалата е на други институции", каза Калоянов.

Две работни групи работят за оптимизиране на структурата на МВР, каза още Демерджиев. Едната е за административните дирекции, а другата е за структурите, в които са служителите с полицейски правомощия.

168 ще са съкратените от администрацията, което ще спести 5,5 млн. евро на година. При полицейските структури обаче има недокомплект.

Търси се решение за служителите на МВР с ТЕЛК, както и за пенсионерите. Някои от тях обаче не могат да бъдат заменени с по-млади, защото заплатите им са по 700-800 евро. Ще се премахнат и излишни структури кат орайонното управление в АЕЦ "Козлодуй", като в града има друго такова, а централата се пази от жандармерията. Съкращенията няма да засегнат полицаи на улицата, обеща министърът.