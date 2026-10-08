Челна катастрофа в Карловско: Жена загина, четирима са в болница (Обновена)

По първоначална информация автомобилът, в който пътувала, навлязъл в насрещното и се блъснал в бус

Възрастна жена е загинала на място, а четирима са пострадали и са откарани в болница след катастрофа край карловското село Каравелово, съобщиха от полицията за "24 часа".

Инцидентът е станал около 11,25 ч. на пътя за село Климент. Причините за тежкия инцидент все още се изясняват, но по предварителна информация лек автомобил "Нисан" навлязъл в насрещното и се блъснал челно в микробус.

Загиналата е пътничка от колата, 83-годишна. Шофьорът и друг пътник, както и водачката на буса и неин спътник са ранени. Все още не е ясно в какво състояние са.

От МВР уточниха, че водачът на нисана е 61-годишен, а спътникът му - на 75 г. Шофьорката на буса е на 41 г., а при нея е пътувал мъж на 32 г. Трафикът се отклонява по обходни маршрути.