Велислава Петрова: Коридор 8 ще даде и енергийна свързаност, и шанс за военна мобилност

Коридор 8 не е просто една отсечка на картата, а възможност за по-голяма свързаност в региона. Това заяви външният министър Велислава Петрова по време на пресконференцията след международната министерска конференция за Коридор 8, която се състоя в София под нейно домакинство. Според Петрова е важно Коридор 8 да бъде разглеждан в няколко направления – транспортно, за военна мобилност и енергийно.

"На срещата днес България даде политически тласък на една много важна инициатива, която много години и правителства са поставяли на преден план, но невинаги е имало необходимата политическа воля и импулс за изпълнение в сроковете, които са необходими. Даваме възможност това отново да бъде основен приоритет", коментира дипломат № 1, цитирана от БТА.

В конференцията за транспортния коридор участваха министри и високопоставени представители на държавите по протежението му. Той свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния и е част от Трансевропейската транспортна мрежа. Присъства и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на САЩ, Великобритания и Украйна.