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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23698960 www.24chasa.bg

Жена загина след скок от тераса в Благоевград

Тони Маскръчка

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37-годишната жена е транспортирана с линейка до Спешно приемно отделение на МБАЛ-Благоевград. Там въпреки усилията на лекарите, жената е починала от тежките травми Снимка: Архив

Млада жена загина след като падна от тераса в блок в централната градска част на Благоевград. Сигнал за паднала жена на улица "Джеймс Баучер" е подаден на тел. 112 в 13,04 часа. На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, а районът бе отцепен.

37-годишната жена е транспортирана с линейка до Спешно приемно отделение на МБАЛ-Благоевград. Там въпреки усилията на лекарите, жената е починала от тежките травми, получени при падането от петия етаж.

Разследващите работят по изясняване на причините за трагичния инцидент. Почти сигурно е, че жената е сложила край на живота си, след като в последните дни е изпаднала в депресия.

37-годишната жена е транспортирана с линейка до Спешно приемно отделение на МБАЛ-Благоевград. Там въпреки усилията на лекарите, жената е починала от тежките травми Снимка: Архив

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