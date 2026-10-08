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За ден 27 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 2 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на изминалия ден са хванати общо 27 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 ем от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 16 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират двама, седем са отказалите тестване, съобщиха от МВР. 

17 258 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 21 108 водачи и пътници. Съставени са 5257 фиша и 436 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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