ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът оправда софийския зам.-кмет по „Околна среда...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23699066 www.24chasa.bg

Конституционният съд: Шефът на ДАТО да се избира от парламента

1856
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
КС Снимка: Йордан Симеонов

Въпрос на законодателна преценка е дали председателят на Държавната агенция „Технически операции" (ДАТО) да се избира и освобождава от Народното събрание, или от президента, както и какъв да бъде броят на заместник-председателите. Това прие Конституционният съд, който отхвърли искането на 53-ма народни представители от 51-ото народно събрание да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за СРС.

Съдът беше сезиран от депутати във връзка с изменения на Закона за специалните разузнавателни средства, с които се предвижда, че избирането и освобождаването на председателя на Държавна агенция „Технически операции" (ДАТО) се осъществява по предложение на Министерския съвет с решение на Народното събрание и се определя заместник-председателите на агенцията да са трима.

Тази законова промяна беше направена през октомври м.г. Тогава Румен Радев, който към онзи момент беше държавен глава, наложи вето, но депутатите го преодоляха.  

В заседанието на КС са участвали всички 12 конституционни съдии.
Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети.

КС Снимка: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)