Конституционният съд: Шефът на ДАТО да се избира от парламента

Въпрос на законодателна преценка е дали председателят на Държавната агенция „Технически операции" (ДАТО) да се избира и освобождава от Народното събрание, или от президента, както и какъв да бъде броят на заместник-председателите. Това прие Конституционният съд, който отхвърли искането на 53-ма народни представители от 51-ото народно събрание да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за СРС.

Съдът беше сезиран от депутати във връзка с изменения на Закона за специалните разузнавателни средства, с които се предвижда, че избирането и освобождаването на председателя на Държавна агенция „Технически операции" (ДАТО) се осъществява по предложение на Министерския съвет с решение на Народното събрание и се определя заместник-председателите на агенцията да са трима.

Тази законова промяна беше направена през октомври м.г. Тогава Румен Радев, който към онзи момент беше държавен глава, наложи вето, но депутатите го преодоляха.

В заседанието на КС са участвали всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети.