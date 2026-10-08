Демерджиев: Не е намерено оръжието, с което е убит Илиян Филипов

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Намерени са други оръжия, които се свързват с Мегеров

Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние", добави той.

Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

„Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления", каза още Демерджиев. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп, и е ясно кой ги е оставил, добави той.

МВР работи по няколко разследвания, които касаят различен тип източване на Здравната каса, каза Демерджиев. Със съмнителните практики са били запознати и ръководствата на НЗОК и НАП.

„От това, което виждаме в единични случаи, можем да заключим, че мащабът е огромен. Същото касае и източването на НОИ", каза Демерджиев.

По думите му грешката е на този, който е позволил да се сменят кодове на скъпоструващите лекарства.

„Оставена е тази вратичка в системите и впоследствие е използвана. Така кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменен с код на евтино такова. Впоследствие скъпите лекарства са насочени за реекспорт. Вместо да стигнат до хората, които имат нужда от тях, те са изнасяни в чужбина. И така е печелено на гърба на пациентите, които са останали без това скъпоструващо лечение", каза Демерджиев.