Задържаха 37-годишен дилър от Пловдив, държал над 800 грама марихуана и други наркотици

През септември са арестувани общо 64-ма за разпространение на високорискови вещества

37-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин е бил арестуван за държане и разпространение на наркотици в Пловдив, съобщиха от МВР.

Спецакцията на служители от "Противодействие на криминалната престъпност" е проведена в понеделник под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Извършени са претърсвания в лекия автомобил и жилището на дилъра. При процесуално-следствените действия е установено, че мъжът е съхранявал с цел разпространение над 800 грама суха зелена листна маса. Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и известни количества кокаин, халюциногенни гъби, гриндер със следи от марихуана, мобилни апарати и парична сума. Извършителят е бил задържан за срок до 24 часа. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа. От Окръжният съд в Пловдив съобщиха, че той остава за постоянно в ареста.

При подобни полицейски действия за пресичане на престъпления по линия "наркотици" през септември в Пловдив и областта са били задържани общо 64-ма души. По образуваните под наблюдение на прокуратурата 58 досъдебни производства са конфискувани почти килограм различни по вид високорискови вещества. Към това количество попадат над 500 грама фентанил, 270 грама марихуана, 51 грама синтетични канабиноиди, 55 грама кокаин.