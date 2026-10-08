Муцунски за Ива Михайлова: Властта не трябва да се намесва в решенията на съда

Скопие е отправило предложение български медици да отидат в Северна Македония и да се уверят, че на 23-годишната жена се оказва нужното лечение

Липсва доверие между българското правителство и нашето, трябва да започнем да го градим, категоричен бе дипломат № 1 на западната ни съседка

Изпълнителната власт не трябва да се намесва в решенията на съда по казуса с Ива Михайлова.

Това заяви външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски на пресконференция в София в рамките на международната министерска среща за транспортния Коридор 8, чийто домакин е българската му колежка Велислава Петрова.

"По случая трябва да се разграничат два аспекта – съдебното производство и здравословното състояние на Михайлова", категоричен бе Муцунски. Според него заради стремежа си да стане част от Европейския съюз, Северна Македония не бива да допуска изпълнителната власт да се намесва в решенията на прокуратурата и съдебната система.

Решението за задържането под стража на 23-годишната Михайлова е взето от съда и въпросът за неговата законосъобразност може да бъде разглеждан единствено в рамките на съдебните процедури, коментира министърът.

За здравословното състояние на Михайлова Муцунски обяви, че здравната система на Северна Македония дава нужната медицинска помощ на всеки гражданин на страната, включително на Михайлова, която е с двойно гражданство: македонско и българско.

Тъй като представители на българското правителство са поставяли въпроса на предишни двустранни срещи, Скопие е отправило предложение български медици с необходимата експертиза да посетят страната и да се уверят, че на Михайлова се предоставя необходимото лечение, обясни Муцунски.

Според него това е жест на добра воля, а не задължение на страната му. Заради липсата на доверие между двете правителства е необходимо да се започне изграждането на доверие, заяви той.

Муцунски обясни, че не може да коментира съдебните процедури, но няма нищо против български медицински представители да се запознаят с условията и да се уверят, че на Михайлова е оказана нужната медицинска помощ, пише БТА.

Вече девет месеца българката Ива Михайлова, зад която застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт, чака за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в Северна Македония. Поредното съдебно заседание бе този понеделник. В страната лекарите нямат капацитета да ѝ помогнат, но политическата "диагноза", която съпътства това дело, явно заглушава медицинската.

Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност.

Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално« е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата "Майка Тереза" предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

"От тяхна страна беше поискана тази среща, аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които (Муцунски) иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна. Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна", заяви Велислава Петрова преди началото на международния форум на високо равнище.