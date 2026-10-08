Кандидатът за президент се срещна с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България в комплекса „Марица-изток" и с жителите на град Гълъбово

Сега като действащ държавен глава и ако получа вашето доверие и бъда избрана за президент, няма да допусна да бъдат затворени нито мините, нито ТЕЦ-овете. Ще се стремя да заработят и още мощности, включително в Гълъбово. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова по време на среща с жителите на град Гълъбово днес.

Моите обещания не са напразни, увери Йотова гражданите и посочи, че много страни в Европа ще се обединят, изправени пред енергийна криза, и ще превъзмогнат заедно разширяването на пазара на емисиите и увеличаване на цените.

Илияна Йотова се срещна с жителите на град Гълъбово.

По-рано през деня тя се срещна с ръководството на синдикатите от КНСБ в комплекса „Марица-изток" и с представители на „Брикел". Пред тях Йотова определи обвързването на затварянето на „Мариците" с получаването на европейски средства като голяма грешка, която е резултат от дългогодишната „политика на рапортуване", която страната ни водеше. Имаше политици, които се съгласяваха с всичко, което им се каже и възложи в Брюксел, и се прекланяха без да защитават нашите собствени интереси, заяви Йотова и ги определи като „послушковци".

Илияна Йотова се срещна с жителите на град Гълъбово.

Илияна Йотова открои сложната енергийна ситуация на европейско ниво вследствие на войната в Украйна, ограничените доставки и незапълнените газови хранилища. Тя очерта две основни задачи, по които България трябва да работи в Европейския съюз – пазарът на емисии да бъде сериозно реформиран и да не се ангажираме със срокове за затваряне на енергийни мощности при тази променена геополитическа обстановка.

Илияна Йотова посети град Гълъбово.

Илияна Йотова каза, че е разговаряла с министър-председателя и правителството е твърдо против още по-тежки рестрикции за емисии в преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Тя призова КНСБ да изпрати добре аргументирано становище по темата, което да послужи на ангажираните институции.

Пред жителите на Гълъбово кандидатът за президент говори и за вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. За първи път записахме, че България трябва да използва всички политически и дипломатически канали, за да има преговори за мир в Украйна, за да не се изливат повече милиарди в производство и продажба на оръжие, каза тя. „Когато имаме воля и искаме да решаваме проблемите на страната, можем да бъдем не просто ръководители на държавни институции, а истински държавници", подчерта Йотова.

Илияна Йотова се срещна с жителите на град Гълъбово.

По отношение на кампанията кандидатът за президент заяви, че е очаквала кампания, в която да се сблъскат гледните точки по важните въпроси, но опонентите ѝ не желаят такава, защото „няма какво да предложат на българските граждани". „В мое лице винаги сте виждали и ще виждате човек, който каквато и политика да провежда, каквито изказвания да има по света, поне в едно изречение два пъти ще произнесе името на България. Това е моето верую", каза Илияна Йотова.