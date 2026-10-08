СЕМ осъди изказвания на кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов пред БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) осъди използването на реч на омразата в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България на днешното си заседание. По първа точка от дневния ред СЕМ обсъди изказванията на кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов, направени по време на участието му в предаването „Денят започва“ на Българската национална телевизия (БНТ) на 2 октомври.

В ефира на телевизията Стефанов е направил антисемитски изказвания, използвал е реч на омразата, насочена срещу хора въз основа на етническата им принадлежност или сексуалната им ориентация, както и е отправил нападки срещу българския патриарх Даниил. Съветът своевременно е изпратил сигнал до Централната избирателна комисия (ЦИК) за установените нарушения. На 5 октомври комисията е приела решение, с което установява нарушение на Изборния кодекс и упълномощава свой член да състави акт за установяване на административно нарушение.

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова представи две писма, получени от регулатора от ръководството на БНТ, в които обществената телевизия осъжда подобни изказвания и посочва, че ще предприеме конкретни мерки за спазване на добрия тон и изискванията, заложени в Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Членовете на регулатора изразиха подкрепа за усилията на обществените медии да въведат вътрешни правила за ограничаване на подобни прояви.

Наплатанова подчерта, че няма да се толерира реч на омразата в ефира на медиите. Тя обясни, че това е не само законово задължение, но и нейно лично убеждение. Председателят на СЕМ подкрепи възможността за прекъсване на участията на кандидати, които демонстрират непристойно поведение в медийни предавания.

Недопустимо е в условията на предизборна кампания да се злоупотребява с националния ефир и да се използва реч на омразата, каза Къдринка Къдринова.

Според Пролет Велкова случаят не е случаен, а преднамерен. Велкова каза, че разпространението на реч на омразата и дискриминационни изказвания трябва да бъде възпирано с всички възможни законни средства във всяка медия, особено в обществените. Тя отбеляза усилията на журналистите и медиите да осигурят спазването на добрия тон.

Според Галина Георгиева, за да бъдат ограничени подобни прояви в бъдеще, е необходима промяна в Изборния кодекс. Тя обясни, че приема писмата от ръководството на БНТ като призив за помощ и се съгласи с позицията на Велкова относно усилията на журналистите и медиите за спазване на добрия тон.

Симона Велева посочи, че изявленията на Атанас Стефанов са недопустими в ефира на обществената медия. Тя припомни, че свободата на изразяване не обхваща реч, която насажда омраза и противопоставя граждани въз основа на религиозни, етнически или други признаци. Според нея медиите могат и следва да прекъсват подобни изказвания.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е решила да глоби Атанас Стефанов заради грубо, ярко, отчетливо неуважение към общозначими утвърдени принципи, които накърняват добрите нрави. Това обяви вчера говорителят на Комисията Стоянка Балова - Цветкова.

Съветът прие междинния доклад на дирекция „Мониторинг и анализи“ за специализираното наблюдение на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент. Наблюдението обхваща 45 медии, сред които обществени и частни радио- и телевизионни програми, както и онлайн платформи. То е започнало на 25 септември и ще продължи до 25 октомври, а в случай на балотаж – до 1 ноември.

Според доклада досега ЦИК е сезирана с осем сигнала за възможни нарушения на Изборния кодекс. Специализираният мониторинг на СЕМ е установил, че представители на партии с по-ограничено обществено влияние използват агресивна и враждебна реч в медийните си изяви.

Съветът публикува на сайта си становище срещу речта на омразата в предизборната кампания за президент и вицепрезидент. В позицията си регулаторът осъди използваната от Стефанов реч на омразата, включваща антисемитски, хомофобски и други обидни квалификации. В становището се посочва, че СЕМ се придържа към изискването за равнопоставен достъп на кандидатите до обществените медии по време на кампанията и подкрепя правото на тези медии да реагират незабавно с редакционни мерки при враждебни и дискриминационни изказвания в предаванията на живо по БНТ и БНР. Изискванията на изборното и медийното законодателство трябва задължително да се спазват от всички медии и при всички форми на агитация.