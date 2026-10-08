Прокуратурата иска да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас

Прокуратурата в Бургас е поискала изменение на мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев от домашен арест в най-тежката "задържане под стража". Мотивът на държавните обвинители е, че той е оказвал влияние на свидетел по разследване срещу него. Утре съдът ще реши дали да измени мярката на Мирчев и да го върне зад решетките.

Бившият шеф бе арестуван през лятото заедно с още двама души, но впоследствие през август окръжният съд го пусна под домашен арест. Според разследващите те са участвали в организирана престъпна група, действала от февруари 2024 г. до юли 2026 г., ощетила водното дружество с крупна сума чрез схема за търговия с влияние и манипулиране на водомери, което е довело до отчитане на по-малко консумирана вода от някои хотели по курортите.

Мирчев е подведен под отговорност за безстопанственост и по друго досъдебно производство. Обвинението там е за умишлена безстопанственост, произтичаща от обществена поръчка за поддръжка на сондажни кладенци, довела до ощетяване на ВиК с 1,6 млн. лв.