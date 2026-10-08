Нанков: Демерджиев има какво да пита Шишков за фирмите за мантинели

Демерджиев има какво да пита колегата си за фирмите за мантинели. Това написа депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във Фейсбук, визирайки регионалният министър Иван Шишков. В поста си той изразява съмнения за заобикаляне на европейските ограничения за внос на руска стомана и критикува действията на регионалното министерство. Нанков настоява за официална проверка от страна на вътрешното министерство, като посочва драстично поскъпване на договорите и несигурно изпълнение по българските пътища.

Ето какво написа той:

Вярно ли е, че с новите мантинели, които "Автомагистрали" монтира по "ин хаус" договор, се заобикаля Регламентът за защита на европейския добив, с който от 1 юли тази година се ограничава вносът на руска стомана (при пълна забрана от 2028)?

Вътрешният министър Иван Демерджиев пое ангажимент да направи необходимите проверки и да оповести резултатите. Обеща и липса на всякакъв компромис при установяването на нарушения, дори ако става дума за прегрешили негови колеги. Очакваме резултатите. Очакваме и да провери защо колегата му Иван Шишков прилага двоен аршин по темата с мантинелите.

Защо в края на 2022 г., като служебен регионален министър, завършва тръжната процедура на своя предшественик и подписва договорите за доставка и монтаж с онези "заклеймени от Демерджиев" 4 компании. А тази година, вече като редовен министър, прекратява тръжната процедура на своя предшественик и преминава към иначе порочните според самия него "ин хаус" договори между АПИ и "Автомагистрали".

Ясно е, че Шишков е "царя на мантинелите" - през последните години при неговото министерстване са взимани всички решения за доставката и монтажа им. Последната тръжна процедура, проведена при управление на ГЕРБ, беше през 2018 г. - за 4 години, на обща стойност 40,2 млн. лв. Следващите договори се подписват именно при Шишков през 2022 г., със същия обхват, но вече са за 300 млн. лв. Т.е. има 7,5 пъти оскъпяване, което българските данъкоплатци плащат. Сравнете само - при ГЕРБ - 40,2 млн. лв., а при прогресивния Шишков като служебен министър - 300 млн. лв.

Така че Демерджиев има какво да пита колегата си за фирмите за мантинели. Ние с интерес очакваме резултатите. Засега резултатът на прогресивната власт е като за рекорд в Книгата на Гинес: за пет месеца - сменени 15 метра мантинели. И то няколко пъти на едно и също място. И то некадърно. И то незаконосъобразно....