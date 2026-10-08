Съдът оправда софийския зам.-кмет по „Околна среда" Николай Неделков по дело за клевета

Софийският районен съд (СРС) издаде оправдателна присъда на първа инстанция за заместник-кмета на Столична община по направление „Околна среда" инж. Николай Неделков. Делото за клевета бе заведено по частна тъжба на Любка Любенова – бивш началник на сектор „Контрол на районните инспекторати" в Столичния инспекторат. Решението подлежи на обжалване, съобщиха от Столична община.

Делото е сключено вследствие на публичните разкрития от 2024 г. за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в София, оповестени чрез разследването на Антикорупционния фонд „Властелините на пръстта". По това време Неделков заема длъжността директор на Столичния инспекторат и предоставя информация за установени нарушения, както и данни за предполагаеми корупционни практики.

Това не е първият подобен казус за заместник-кмета. Преди това той бе оправдан и по друго дело за клевета, заведено от бившия служител на Инспектората Николай Кючуков – решение на СРС, което впоследствие бе окончателно потвърдено от Софийския градски съд.

По повод съдебното решение кметът на София Васил Терзиев коментира, че „битката за всяка територия на София се води и в съдебните зали". Той припомни, че при назначаването на Неделков за директор на Столичния инспекторат в края на 2023 г. основната му задача е била да въведе ред и реален контрол на местата с натрупани с години проблеми.

По думите на Терзиев, само за няколко месеца Неделков и екипът му са установили над 240 нерегламентирани сметища, последвани от проверки, санкции, сигнали до институциите и впоследствие — съдебни дела срещу самия Неделков. Кметът изрази благодарност към Неделков за последователността му, както и към екипа на Антикорупционния фонд за разследването и проследяването на случая, подчертавайки значението на независимите разследвания и гражданския контрол.

Работата срещу незаконното изхвърляне на отпадъци продължава под ръководството на инж. Неделков в качеството му на заместник-кмет.

След първоначално картографираните 240 нерегламентирани сметища през 2024 г., към момента Столична община следи над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени, като продължава да регистрира нововъзникващи незаконни засипвания.

Столичният общински съвет одобрява закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект. С тях ще се извършва наблюдение на проблемните зони за своевременно идентифициране и санкциониране на извършителите, информират от общината.

Оправдателното решение по частното дело за клевета не третира евентуалната наказателна отговорност за нарушенията, описани в „Властелините на пръстта". От Столична община продължават да очаква резултати от компетентните органи по предоставените данни за незаконни сметища, злоупотреба със служебно положение и предполагаемо покровителстване.

„Съдебните дела срещу Николай не отменят най-важния въпрос: какво се случва с разследванията за незаконните сметища и ще бъде ли потърсена отговорност от хората, извършвали или покровителствали нарушенията? София има право на отговор. И ние ще продължим да го търсим", заявява Васил Терзиев.