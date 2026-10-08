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След Чудомир, Казанлък ще вдигне и скулптура на художника Дечко Узунов

Ваньо Стоилов

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Занапред утвърдените творци от община Казанлъщ ще получават почетен знак с образа на Дечко Узунов, изработен от местния сруптор Ваньо Колев. Снимка: Община Казанлък

Изложба с творби на големия художник Дечко Узунов от колекцията на местния бизнесмен Илиян Дончев, подредена във фоайето на община Казанлък, стана повод за обсъждане сред казанлъшката общественост за това как паметта за значимите личности от културния живот на града и техните достижения да бъдат по-добре съхранени и предадена на следващите поколения, съобщиха от общинския пресцентър. Една от идеите е след Чудомир, в Казанлък, родния му град, да бъде изградена и скулптура на академик Дечко Узунов.

Инициативата е на Ротари, като скулптурата ще бъде реализирана със съдействието и подкрепата на община Казанлък.

Предложението получи подкрепата на кмета Галина Стоянова, която я прие като естествено продължение на усилията за съхраняване на културната памет на града. "Нещата, които градим като общност, трябва да оставят следи, за които да се грижат следващите поколения. Така възпитаваме родолюбие в най-малките", допълни кметът.

В рамките на срещата бе представена и идеята за учредяване на награда за доказани артисти от община Казанлък. Символ на отличието ще бъде скулптура с образа на Дечко Узунов, създадена от местния автор Ваньо Колев, която ще бъде връчвана на утвърдени творци от общината като признание за техния принос към изкуството и културния живот на града на розите.

Занапред утвърдените творци от община Казанлъщ ще получават почетен знак с образа на Дечко Узунов, изработен от местния сруптор Ваньо Колев. Снимка: Община Казанлък

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