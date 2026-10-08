11 години затвор за рецидивист, нападнал двама с брадва навръх Нова година в Кюстендил

11 години и половина затвор при строг режим постанови Софийският апелативен съд за 46-годишен, нападнал хора с брадва в Кюстендил. Окръжната прокуратура в града вече вкара зад решетките Ю.Д., който бе признат за виновен за тежък грабеж, извършен при опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление, съобщиха от следствието.

Инцидентът се разиграва на 31 декември 2024 г. в къща на ул. „Възраждане" в Кюстендил. Там Ю.Д. напада Г.М., като го удря с брадва по главата. Веднага след това той насочва агресията си към Р.Н., замахва към нея с оръжието, крещи и с дърпане откъсва верижката от врата ѝ. Нападателят задига парична сума от 100 лева, мобилен телефон, както и златни и сребърни накити (медальон, пръстени и верижка) на обща стойност 1996,32 лева.

Престъплението е извършено броени месеци след като Ю.Д. е излязъл от затвора, той е изтърпял предходното си наказание на 3 май 2024 г., поради което новата присъда е при условията на опасен рецидив. Окръжна прокуратура – Кюстендил вече приведе в изпълнение влязлата в сила присъда и рецидивистът е изпратен да излежи наказанието си при първоначален строг режим.