Разследват общинските паркинги във Варна по обвинения, че събирали такса "спокойствие"

Отдел "Икономическа полиция" към дирекцията на МВР във Варна разследва корупционни практики, прилагани от служители в предприятието „Общински паркинги и синя зона". Акцията във фирмата се проведе днес. Инспектор Цветелина Димитрова от "Икономическа полиция" поясни пред медиите, че се работи по сигнал от гражданин. По думите ѝ подадената информация е, че различни обекти са били принуждавани да си плащат "такса спокойствие".

Разследването е образувано сега, допълни Димитрова, цитирана от БТА. По думите ѝ ще се събират документи и данни, предстоят и разпити на служители на общинското предприятие, за които се предполага, че са имали отношение към тези корупционни практики.

По случая все още няма задържани, каза Димитрова. Тя добави, че в хода на самото разследване ще се изясни кой в какво качество ще бъде привлечен – на обвиняем, или на свидетел.