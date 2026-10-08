Велислава Петрова: Доверие със Скопие може да има, ако направят конституционните промени

Външната министърка определи като положителна новина готовността на Скопие да приеме наши лекари, но "за мен е важно това да доведе до по-скорошно лечение", заяви тя

Очакваме да бъдат изпълнени конституционните промени, както всички останали елементи от договорения процес през 2022 г. По-скоро от тяхна страна виждането е, че трябва да се изгради усещане за доверие. За мен основният начин да бъде изградено доверие е изпълнение на ангажиментите.

Това заяви външният министър Велислава Петрова след срещата си със северномакедонския си колега Тимчо Муцунски, която двамата проведоха в рамките на международната конференция за транспортния коридор 8, чийто домакин е Петрова.

"България няма други очаквания към Северна Македония, освен тези, записани през 2022 г., и очакваме те да бъдат изпълнявани. От наша страна, по линия на европейската перспектива на страната, я подкрепяме, но условията за нея остават непроменени", каза още външната министърка. И обясни, че е поискала да разбере какви са представите на Скопие относно времевата рамка за присъединяването им към евросъюза.

"Надявам се да видим положителни стъпки в тази посока. Очевидно е, че останалите държави от Западните Балкани намират политическата воля да вървят напред", каза Петрова, цитирана от БТА.

По-рано Тимчо Муцунски обяви, че изпълнителната власт не трябва да се намесва в решенията на съда по казуса с Ива Михайлова. И каза, че Скопие е отправило предложение български медици да отидат в Северна Македония и да се уверят, че на 23-годишната жена се оказва нужното лечение.

"Беше положителна новина, че получихме готовност от Северна Македония да приеме наши лекари, но за мен е важно това да доведе до по-скорошно лечение. Това е хуманитарен случай, който трябва да разглеждаме през тази призма. Надявам се крайният резултат да е тя да бъде лекувана", категорична бе Петрова.

Вече девет месеца българката Ива Михайлова, зад която застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт, чака за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в Северна Македония. Поредното съдебно заседание бе този понеделник. В страната лекарите нямат капацитета да ѝ помогнат, но политическата "диагноза", която съпътства това дело, явно заглушава медицинската.

Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност.

Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално« е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата "Майка Тереза" предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

Връщането на тленните останки на цар Самуил не е било сред темите, обсъдени по време на разговора между двамата външни министри.