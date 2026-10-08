Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов, иска на свобода

Към момента оръжието, с което е застрелян бизнесменът, не е намерено

51-годишният Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов, е обжалвал задържането си в ареста. Адвокатите му са депозирали молба за обжалване на мярката му вчера в последния момент.

Това означава, че в началото на следващата седмица Апелативният съд в Пловдив ще реши дали да остави за постоянно Славчо Мегеров в следствения арест.

Илиян Филипов беше застрелян около 1 ч. на 30 септември. Същият следобед соченият за килър Славчо Мегеров беше арестуван показно на бул. "Черни връх" в София и ескортиран до Пловдив.

В съдебната зала, когато окръжните магистрати гледаха мярката му за неотклонение, стана ясно, че мотивът бил личен и заради неуредени финансови отношения между двамата. Те били свързани с незаконни спортни залагания.

Във фаталната нощ Илиян Филипов се прибирал към Марково, където живеел. Приятелката му Людмила Рачева му звъннала и казала, че във входа й е забелязала мъж с маска и пистолет в ръка. Филипов заявил, че веднага се връща. Тя опитала да го откаже, но въпреки това продължили да говорят. Жената предложила да звъннат на 112, но бизнесменът казал, че е близо и разговорът продължил дори, след като слязъл от колата и влязъл в сградата. Осветлението на партера не се включило и той я помолил да излезе на площадката, за да се включат лампите. Извикал асансьора, но вместо жената да види бизнесмена, чула изстрел. Притеснила се, влязла в дома си и взела кухненски нож, след което слязла на първия етаж, за да помогне на пострадалия. Там видяла Илиян Филипов да лежи окървавен. Извикала за помощ и на място излезли съседите.

Според съдия Петко Минев, който остави обвинения в ареста, са налице верига от косвени доказателства, които сочат именно към Мегеров.

Днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че към момента оръжието, с което е застрелян Илиян Филипов, все още не е открито.