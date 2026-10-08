Производители: Рентите в Добричко ще са по-високи от миналогодишните

Плащанията на рентите за настоящата година ще се движат между 30 и 60 евро за декар земя. Това прогнозира Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, след разговори с местните стопани. Тя допълни, че все още е рано за масовото им изплащане, тъй като царевицата в момента се прибира от полето, но се очаква сумите да са по-високи спрямо миналогодишните благодарение на добрите добиви и при трите основни култури – пшеница, слънчоглед и царевица.

За сравнение, през изминалата година рентата в региона е била между 50 и 120 лева за декар, като масово са се изплащали по 60–80 лв./дка.

От кооперациите в региона също потвърждават, че все още е рано да се говори за конкретни стойности. „Размерът на рентите зависи много от това как и кога ще продадем продукцията. Цената и на пшеницата, и на слънчогледа постоянно се мени – нагоре и надолу. Ако спре износът, ще е проблем", коментират производители. Председателят на областния съюз на кооперациите „Добруджа" Илия Илиев посочва, че през изминалата стопанска година кооперациите са давали средно по 80–100 лв./дка, като парите обикновено се изплащат в началото на декември.

Повод за оптимизма през този сезон са отличните резултати на полето. В Добричко жътвата на слънчогледа е към своя край с много добри добиви – от 320 до 350 кг/дка, а в отделни блокове и повече. В момента активно се жъне сухата царевица, от която стопаните прибират по 700 – 800 кг/дка.

„Такива добиви не са се случвали от четири години", радват се земеделците. Поради сушата през последните сезони те бяха намалили площите с царевица, след като прибираха едва около 200 кг/дка и дори се налагаше да разорават изсъхналите си ниви. Настоящата кампания обаче отчита силен рестарт за културата в Добруджа.