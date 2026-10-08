Адвокатът на Ива Михайлова: Северна Македония не може да й осигури нужното лечение

Тя търпи усложнения, каза още довереникът й
"Ива Михайлова се нуждае от лечение, което Република Северна Македония не може да ѝ осигури". Това заяви нейният български адвокат Николай Димитров, след като стана ясно, че Скопие е разрешило на български лекари да пътуват до Северна Македония и да я прегледат.
„Това за нея не означава нищо, тъй като тя вече е преглеждана от няколко скопски здравни заведения, където македонски лекари били единодушни, че тя има нужда от лечение, което македонската държава не може да ѝ предостави", добави той пред NOVA.
"Съдът си остава с убеждението, че въпреки предоставените документи, тя трябва да се лекува в чужбина. Той не ѝ е дал такава възможност", каза юристът.
„Ние ще използваме този преглед и резултати от него и ще входираме нова молба. Надяваме се, че както двете държави по дипломатически път са направили стъпка една към друга, за да разрешат този проблем, така и съдът ще разгледа заключението на лекарите, каквото и да бъде то", допълни Димитров.
„Тя търпи усложнения. Нека не забравяме, че има спукване на два прешлена, частична парализа, не се чувства добре, целодневно е на болкоуспокояващи. Друг е въпросът, че денонощно пред нейната къща има полицейски автомобили", добави адвокатът.
Вече девет месеца българката Ива Михайлова, зад която застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт, чака за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в Северна Македония. Поредното съдебно заседание бе този понеделник. В страната лекарите нямат капацитета да ѝ помогнат, но политическата "диагноза", която съпътства това дело, явно заглушава медицинската.
Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност.
Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.
Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата "Майка Тереза" предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.
Следващото заседание в съда Кочани срещу Ива Михайлова е в началото на ноември.