Адвокатът на Ива Михайлова: Северна Македония не може да й осигури нужното лечение

Тя търпи усложнения, каза още довереникът й

"Ива Михайлова се нуждае от лечение, което Република Северна Македония не може да ѝ осигури". Това заяви нейният български адвокат Николай Димитров, след като стана ясно, че Скопие е разрешило на български лекари да пътуват до Северна Македония и да я прегледат.

„Това за нея не означава нищо, тъй като тя вече е преглеждана от няколко скопски здравни заведения, където македонски лекари били единодушни, че тя има нужда от лечение, което македонската държава не може да ѝ предостави", добави той пред NOVA.

"Съдът си остава с убеждението, че въпреки предоставените документи, тя трябва да се лекува в чужбина. Той не ѝ е дал такава възможност", каза юристът.

„Ние ще използваме този преглед и резултати от него и ще входираме нова молба. Надяваме се, че както двете държави по дипломатически път са направили стъпка една към друга, за да разрешат този проблем, така и съдът ще разгледа заключението на лекарите, каквото и да бъде то", допълни Димитров.

„Тя търпи усложнения. Нека не забравяме, че има спукване на два прешлена, частична парализа, не се чувства добре, целодневно е на болкоуспокояващи. Друг е въпросът, че денонощно пред нейната къща има полицейски автомобили", добави адвокатът.

Вече девет месеца българката Ива Михайлова, зад която застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт, чака за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в Северна Македония. Поредното съдебно заседание бе този понеделник. В страната лекарите нямат капацитета да ѝ помогнат, но политическата "диагноза", която съпътства това дело, явно заглушава медицинската.

Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност.

Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата "Майка Тереза" предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

Следващото заседание в съда Кочани срещу Ива Михайлова е в началото на ноември.