Министър Милошев за размяната на тленните останки на Самуил: Това не е търговска сделка

Културен и емоционален обмен на светини - така министърът на културата Евтим Милошев определи размяната на тленните останки на цар Самуил срещу културни артефакти с Гърция.

"Това не е търговска сделка", уточни той по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии. Там министър Милошев бе попитан за меморандума между България и Гърция. Той обясни, че това е като документ с международна стойност, който регламентира размяната, и има клауза за конфиденциалност.

По думите му цялата информация, която може да бъде изнесена, е споделена с обществото. „Няма скрити клаузи, няма информация, която да отсъства, няма предпоставки за тълкуване на това, което е изнесено в публичното пространство", каза министър Милошев.

Той уточни, че от едната страна на размяната са тленните останки на цар Самуил и на неговото семейство, а от другата - 53 артефакта. „Тленните останки на цар Самуил са скъпи за нас българите, безценни. Артефактите, които дадохме на гръцката страна, са скъпи и безценни за тях", каза министърът.

Милошев подчерта, че голямата заслуга за постигането на споразумението е на министър-председателите на България Румен Радев и на Гърция Кириакос Мицотакис. По думите му процесът е започнал малко след откриването на костите през миналия век и оттогава българската държава е правила опити той да се осъществи. Милошев определи споразумението като знак за смисъла на културната дипломация в отношенията между двете държави.

Министерството на културата подготвя Националния културен календар за 2027 г. в шест направления. Проектът за него вече е финализиран и структуриран.

„Финално остават шест направления - национални фестивали и събития в сценичните изкуства, национални чествания на годишнини и културна памет, национални събития в музеи, галерии и библиотеки, българската култура по света, важни международни събития в България и извънредното направление за 2027 г. - съпътстващи събития към „Евровизия", обясни на заседанието зам.-министъра на културата Марина Василева. „Живите традиции и малки фестивали с местно, локално и регионално значение, пазещи традицията, имат своето място в отделна бюджетна програма", добави тя.